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Общество

Юные спортсмены из Донбасса будут тренироваться в Нижегородской области

05 августа 2022 12:03  [145] Общество

Фото: Юлия Горшкова

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Юные спортсмены из Донбасса будут тренироваться в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, 4 августа губернатор Нижегородской области Глеб Никитин лично встретил более 100 юных спортсменов. Команды по футболу, гандболу, легкой атлетике и скалолазанию будут проводить тренировки на спортивных базах в Нижнем Новгороде и городском округе Бор.

Как рассказал Глеб Никитин, ребятам будут предоставлены все необходимые условия для тренировок, чтобы они не растеряли свои навыки.

"Я недавно ездил в ваши родные места – посетил Харцызск, Донецк, Иловайск. Могу точно сказать, что мы будем активно помогать восстанавливать там мирную жизнь. А пока желаю вам насладиться пребыванием на нижегородской земле, максимально интересно и продуктивно провести здесь время", - отметил губернатор.

Команда по скалолазанию поблагодарила Глеба Никитина за оказанную помощь и подарила символ города Харцызска.

Ребята будут находиться в Нижегородской области до 28 августа. Для них также будет организована культурная программа и знакомство с историей Нижнего Новгорода.

Ранее Глеб Никитин провел экскурсию по Нижегородскому кремлю для детей из ДНР, а ребята из Донецка посетили конно-спортивный клуб "Станица вольная" в Кстовском районе.

Напомним, что около 4 тысяч жителей Донбасса прибыли в Нижегородскую область с начала эвакуации.

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Теги:
Донбасс Спорт
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