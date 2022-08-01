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Юные спортсмены из Донбасса будут тренироваться в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Согласно информации, 4 августа губернатор Нижегородской области Глеб Никитин лично встретил более 100 юных спортсменов. Команды по футболу, гандболу, легкой атлетике и скалолазанию будут проводить тренировки на спортивных базах в Нижнем Новгороде и городском округе Бор.
Как рассказал Глеб Никитин, ребятам будут предоставлены все необходимые условия для тренировок, чтобы они не растеряли свои навыки.
"Я недавно ездил в ваши родные места – посетил Харцызск, Донецк, Иловайск. Могу точно сказать, что мы будем активно помогать восстанавливать там мирную жизнь. А пока желаю вам насладиться пребыванием на нижегородской земле, максимально интересно и продуктивно провести здесь время", - отметил губернатор.
Команда по скалолазанию поблагодарила Глеба Никитина за оказанную помощь и подарила символ города Харцызска.
Ребята будут находиться в Нижегородской области до 28 августа. Для них также будет организована культурная программа и знакомство с историей Нижнего Новгорода.
Ранее Глеб Никитин провел экскурсию по Нижегородскому кремлю для детей из ДНР, а ребята из Донецка посетили конно-спортивный клуб "Станица вольная" в Кстовском районе.
Напомним, что около 4 тысяч жителей Донбасса прибыли в Нижегородскую область с начала эвакуации.
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