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Дети из Донецка посетили конно-спортивный клуб "Станица вольная" в Кстовском районе. Об этом сообщили в спортивном клубе.
Согласно информации, 3 августа казачий конно-спортивный клуб посетили ребята, проживающие в ПВР Кстовского района.
Дети вместе с мамами познакомились с конями различных пород. В конюшне клуба есть лошади и жеребята донской, орловской рысистой, советской тяжеловозной, карачаевской, кабардинской, пони и других пород. Ребята из ДНР с удовольствием прокатились верхом и сфотографировались на память.
Затем клуб организовал для детей выступление джигитовочно-трюковой команды. После шоу мальчики из Донецка рассказали, что хотят связать свою жизнь с лошадьми и конным спортом.
Напомним, что около 4 тысяч жителей Донбасса прибыли в Нижегородскую область с начала эвакуации.
Ранее Глеб Никитин провел экскурсию по Нижегородскому кремлю для детей из ДНР.
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