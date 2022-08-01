Дети из Донецка посетили конно-спортивный клуб "Станица вольная" в Кстовском районе Общество

Фото: Конно-спортивный клуб "Станица Вольная"

Дети из Донецка посетили конно-спортивный клуб "Станица вольная" в Кстовском районе. Об этом сообщили в спортивном клубе.

Согласно информации, 3 августа казачий конно-спортивный клуб посетили ребята, проживающие в ПВР Кстовского района.

Дети вместе с мамами познакомились с конями различных пород. В конюшне клуба есть лошади и жеребята донской, орловской рысистой, советской тяжеловозной, карачаевской, кабардинской, пони и других пород. Ребята из ДНР с удовольствием прокатились верхом и сфотографировались на память.

Затем клуб организовал для детей выступление джигитовочно-трюковой команды. После шоу мальчики из Донецка рассказали, что хотят связать свою жизнь с лошадьми и конным спортом.

Напомним, что около 4 тысяч жителей Донбасса прибыли в Нижегородскую область с начала эвакуации.

Ранее Глеб Никитин провел экскурсию по Нижегородскому кремлю для детей из ДНР.