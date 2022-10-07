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Политика

Первое заседание Координационного совета по обеспечению нужд спецоперации пройдёт 25 октября

24 октября 2022 16:06  [263] Политика

Президент России Владимир Путин 25 октября проведёт первое заседание Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов. Об этом сообщает телеканал "360".

Заседание пройдёт в режиме видеоконференцсвязи, уточняет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Согласно информации, на заседании будут подведены итоги работы за первую неделю. О них расскажут председатель Совета, премьер-министр России Михаил Мишустин, а также член Совета - мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, президент РФ подписал указ о создании нового координационного совета при федеральном правительстве 21 октября.

В задачи нового органа входит обеспечение потребностей ВС РФ, других войск и формирований и органов. В частности, членам ведомства предстоит решать вопросы, связанные с обеспечением нужд спецоперации России в зоне боестолкновений с ВСУ - в том числе, поставок и ремонта вооружения и техники, обеспечение лекарствами и т.д. Также Совет будет координировать деятельность органов исполнительной власти субъектов РФ по обеспечению военных в ходе спецоперации.

В состав Совета вошли вице-премьеры правительства, главы ФСБ, ФНС, Росгвардии, МВД, Минобороны и другие.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 21 октября провёл первое заседание оперштаба, созданного для реализации мер, предусмотренных указом президента от 19 октября 2022 года

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Теги:
Армия Военные Правительство РФ
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