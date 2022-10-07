Первое заседание Координационного совета по обеспечению нужд спецоперации пройдёт 25 октября

Президент России Владимир Путин 25 октября проведёт первое заседание Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов. Об этом сообщает телеканал "360".
Заседание пройдёт в режиме видеоконференцсвязи, уточняет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Согласно информации, на заседании будут подведены итоги работы за первую неделю. О них расскажут председатель Совета, премьер-министр России Михаил Мишустин, а также член Совета - мэр Москвы Сергей Собянин.
Напомним, президент РФ подписал указ о создании нового координационного совета при федеральном правительстве 21 октября.
В задачи нового органа входит обеспечение потребностей ВС РФ, других войск и формирований и органов. В частности, членам ведомства предстоит решать вопросы, связанные с обеспечением нужд спецоперации России в зоне боестолкновений с ВСУ - в том числе, поставок и ремонта вооружения и техники, обеспечение лекарствами и т.д. Также Совет будет координировать деятельность органов исполнительной власти субъектов РФ по обеспечению военных в ходе спецоперации.
В состав Совета вошли вице-премьеры правительства, главы ФСБ, ФНС, Росгвардии, МВД, Минобороны и другие.
Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 21 октября провёл первое заседание оперштаба, созданного для реализации мер, предусмотренных указом президента от 19 октября 2022 года
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