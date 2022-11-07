Улицы Нижнего Новгорода украсят к Новому году до середины декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Улицы Нижнего Новгорода украсят к Новому году до середины декабря. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации города.

Напомним, сегодня на площади Минина и Пожарского началась установка главной новогодней ели. Ее высота составляет 20 метров, а для украшения дерева будет использовано 1,5 тысячи шаров. На верхушке будет установлено 3D-украшение "Роза ветров" высотой 1,5 метра.

Установку ели планируется завершить до конца недели, а на главной площади Нижнего Новгорода она будет находиться до 13 января.

Как отметили в мэрии, новогоднее оформление будет выполнено по аналогии с прошлым годом, в том же объеме. Для украшения будут использоваться световые консоли, перетяжки, объемно-пространственные композиции и другие элементы, закупленные в прошлые годы.

Планируется, что оформление города завершится не позднее середины декабря.

Ранее сообщалось, что почти 10 млн рублей выделено на праздничную ель и художественное оформление Нижнего Новгорода к Новому году.