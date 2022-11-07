Более 37 тысяч человек прошли медосмотр в нижегородских "Поездах здоровья" в 2022 году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 37 тысяч человек прошли медосмотр в нижегородских "Поездах здоровья" в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, с апреля мобильные лечебно-диагностические комплексы посетили уже 622 населенных пункта. 14-17 ноября они работали в Спасском, Шатковском, Вознесенском, Шахунском и Борском районах.

За 7 месяцев медосмотр прошли 37 646 человек, специалисты провели 73 779 консультаций. По их итогам 25 722 человека были направлены на дополнительное обследование, а 1 901 – на госпитализацию.

Напомним, мобильные лечебно-диагностические"Поезда здоровья" были сформированы в 2018 году. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" для них закуплены современные передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и других болезней.

"Поезда" возобновили свою работу с 11 апреля 2022 года по решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Как уже сообщалось, "Поездам здоровья" были присвоены имена известных медиков: Ивана Сеченова, Бориса Королева, Николая Блохина, Павла Гусева и Николая Семашко. Имена выбирали нижегородские медики вместе с пациентами.

Также в "Поездах здоровья" обследования прошли мобилизованные нижегородцы, пребывающие в военных частях в Костромской области, в Мулине и Клинцах, а также под Санкт-Петербургом.