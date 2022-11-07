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Общество

10 мифов о бумажной квитанции

29 ноября 2022 09:34  [78] Общество

Времена, когда бумажный счет считался необходимым элементом расчетов за электроэнергию, прошли. На смену бумажным квитанциям пришли электронные аналоги. "ТНС энерго НН" развеял самые распространенные мифы о бумажной квитанции.

Миф 1. Бумажная квитанция является официальным подтверждением об оплате.
Это не так. Подтверждением является фискальный чек. Он выдается при оплате в любом случае. Да и чеки тоже лучше хранить в электронном виде – бумажные быстро выцветают.

Миф 2. Бумажная квитанция надежнее.
Электронный платежный документ гарантирует конфиденциальность: его не вытащат из почтового ящика, никто не сможет заглянуть в вашу квитанцию и узнать персональные данные. 
Кроме того, если квитанция электронная, то она оставляет цифровой след, а значит – достоверность квитанции и принадлежность официального электронного адреса компании легко устанавливается.

Миф 3. Бумажная квитанция содержит более подробные расчеты.
Электронная квитанция – это полноценный аналог бумажного счета. Плюс письмо с квитанцией содержит ссылку, перейдя по которой, можно сразу произвести оплату.

Миф 4. Бумажные квитанции хранить проще, чем электронные.
На практике именно бумажные счета теряются чаще. В цифровом виде квитанции надежно хранятся в электронном почтовом ящике и в личном кабинете на сайте "ТНС энерго НН". Доступ к ним будет в любой точке мира, где бы вы ни находились.

Миф 5. Если потеряется бумажная квитанция, пришлют новую.
За новым бумажным счетом придется лично идти в клиентский офис. В то время как за электронной квитанцией никуда ходить не надо. Если вы нечаянно удалили электронную квитанцию, её можно скачать в Личном кабинете клиента, либо воспользоваться сервисом "Получить квитанцию повторно".

Миф 6. Бумажную квитанцию сразу видно в почтовом ящике, а электронная может вовсе не прийти.
Электронная квитанция всегда присутствует в личном кабинете и дублируется на электронную почту. В случае, если вы не видите электронную квитанцию в своей электронной почте, проверьте её наличие в папке "СПАМ". Для того чтобы электронные квитанции никогда больше не попадали в "СПАМ", необходимо сделать следующее: зайти в папку "СПАМ" и правой кнопкой мыши пометить сообщение "Не спам" или выделить необходимое сообщение и в верхней панели нажать "Не спам".

Миф 7. Для оплаты необходима бумажная квитанция.
Распечатывать электронную квитанцию не надо – в  цифровом документе уже содержится ссылка, нажав на которую, можно сразу оплатить счет. Кроме того, можно отсканировать QR-код оплаты из электронной квитанции прямо в приложении банка, выбрав "сканировать из файла".

Миф 8. Зачем мне переходить на электронную квитанцию, если подключен автоплатеж?
При использовании автоплатежа бумажная квитанция тем более не нужна. Контролировать начисления удобно с помощью личного кабинета на сайте или в мобильном приложении. А отказавшись от бумажной квитанции, вы внесете вклад в сохранение экологии - поможете сохранить леса от вырубки.

Миф 9. Бумажная квитанция докажет отсутствие долга при спорах или в суде.
Бумажный счет не является подтверждающим документом. Она не имеет юридической силы и не является, например, доказательством в суде.
Отсутствие долга за электроэнергию подтверждается справкой, которую можно также получить онлайн на сайте "ТНС энерго НН".

Миф 10. Невозможно вернуться на бумажную квитанцию после перехода на электронную.
Возврат на бумажную квитанцию возможен в любой момент в личном кабинете. Но зачем отключать электронную квитанцию, если ее преимущества очевидны:
Оперативность – приходит сразу после формирования, намного раньше бумажной; 
Надежность – её не потеряют при доставке, не вытащат из почтового ящика;
Удобство – доступ к квитанции в любое время и в любом месте с прямой ссылкой для оплаты;
Конфиденциальность – никто не сможет заглянуть в вашу квитанцию и узнать персональные данные;
Забота о близких – можно получать и оплачивать счета родителей, дедушек и бабушек;
Экологичность – отказываясь от бумажной квитанции, вы спасаете деревья.

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Теги:
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