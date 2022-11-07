Нацпроекты — людям
Ограничение парковки на 45 улицах до 15 марта из-за уборки снега
Дублёр проспекта Гагарина построят по концессии
Глеб Никитин - о "Школе 800" в Верхних Печёрах
Две гостиницы построят в "Квартале 1833 года" в центре города
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
02 декабря 2022 14:38  [11] Нижегородский НОЦ окажет грантовую поддержку 12 научными проектам
02 декабря 2022 14:22  [48] Аналитики ЦУР за 2 года приняли более тысячи управленческих решений
02 декабря 2022 14:15  [74] Движение транспорта перекроют возле Дворца спорта на Гагарина в воскресенье 4 декабря
02 декабря 2022 14:10  [63] Экскурсию по новой экспозиции "65" организовали в музей истории предприятия для работников АО "АПЗ"
02 декабря 2022 14:00  [67] Мошенники звонят нижегородским предпринимателям от имени Роспотребнадзора
02 декабря 2022 13:49  [75] Детсад в микрорайоне "Новая Кузнечиха" получил положительное заключение Госстройнадзора
02 декабря 2022 13:33  [135] Универсальное пособие на детей будет введено в Нижегородской области с 2023 года
02 декабря 2022 13:21  [93] Движение транспорта ограничат на улице Лоскутова в Нижнем Новгороде 5 и 6 декабря
02 декабря 2022 13:13  [105] Нижегородские Пакгаузы победили в номинации "Креативное пространство года" премии Russian Creative Awards
02 декабря 2022 12:31  [105] Более 9,3 тысячи социальных контрактов заключено в Нижегородской области в 2022 году
Общество

Движение транспорта ограничат на улице Лоскутова в Нижнем Новгороде 5 и 6 декабря

02 декабря 2022 13:21  [93] Общество

Фото: ЦОДД

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода 5 и 6 декабря временно ограничат движение транспорта на дороге по улице Лоскутова. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В частности, в ближайшие понедельник и вторник с 14:00 до 22:00 будет перекрыто движение транспорта на участке от проспекта Ильича до проспекта Кирова - напротив Дворца спорта им. Коноваленко.

В эти дни нижегородский МХК "Чайка" проведёт домашние игры со "Стальными Лисами" из Магнитогорска.

На подъездах будут установлены дорожные знаки, запрещающие движения, и предупреждающие аншлаги.

Специалисты департамента рекомендуют водителям ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

В зоне ограничения также будет действовать запрет на парковку, припаркованные автомобили будут перемещаться.

Ранее сообщалось, что участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде будет закрыт для транспорта 2-5 декабря.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автозаводский район движение Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph