Движение транспорта ограничат на улице Лоскутова в Нижнем Новгороде 5 и 6 декабря

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В Автозаводском районе Нижнего Новгорода 5 и 6 декабря временно ограничат движение транспорта на дороге по улице Лоскутова. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
В частности, в ближайшие понедельник и вторник с 14:00 до 22:00 будет перекрыто движение транспорта на участке от проспекта Ильича до проспекта Кирова - напротив Дворца спорта им. Коноваленко.
В эти дни нижегородский МХК "Чайка" проведёт домашние игры со "Стальными Лисами" из Магнитогорска.
На подъездах будут установлены дорожные знаки, запрещающие движения, и предупреждающие аншлаги.
Специалисты департамента рекомендуют водителям ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
В зоне ограничения также будет действовать запрет на парковку, припаркованные автомобили будут перемещаться.Ранее сообщалось, что участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде будет закрыт для транспорта 2-5 декабря.
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