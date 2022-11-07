Движение транспорта ограничат на улице Лоскутова в Нижнем Новгороде 5 и 6 декабря Общество

Фото: ЦОДД

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода 5 и 6 декабря временно ограничат движение транспорта на дороге по улице Лоскутова. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В частности, в ближайшие понедельник и вторник с 14:00 до 22:00 будет перекрыто движение транспорта на участке от проспекта Ильича до проспекта Кирова - напротив Дворца спорта им. Коноваленко.

В эти дни нижегородский МХК "Чайка" проведёт домашние игры со "Стальными Лисами" из Магнитогорска.

На подъездах будут установлены дорожные знаки, запрещающие движения, и предупреждающие аншлаги.

Специалисты департамента рекомендуют водителям ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

В зоне ограничения также будет действовать запрет на парковку, припаркованные автомобили будут перемещаться.