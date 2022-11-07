Три бесплатных лекции для родителей пройдут в нижегородском парке "Швейцария" в декабре Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Три бесплатных лекции для родителей пройдут в нижегородском парке "Швейцария" в декабре в рамках проекта "Лекториум". Об этом сообщили в центре развития талантов "Вега".

Согласно информации, мероприятия проводятся в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование".

10 декабря клинический психолог и когнитивно-поведенческий терапевт из ПИМУ Ольга Лебедева расскажет о ревности и конкуренции в семье между братьями и сестрами. Участники обсудят переход конкуренции во взрослое соперничество, узнают о причинах конфликтов и способах их разрешения.

17 декабря, психолог и дефектолог Татьяна Грабова проведет лекцию о развитии детей по триаде "хочу – могу – надо" и даст практические рекомендации о мотивации школьников к учебе.

24 декабря доцент кафедры дошкольного образования Нижегородского института развития образования Ольга Гурова и руководитель агентства по организации детских праздников Мария Дунаевская расскажут о том, как организовать интересное и полезное времяпрепровождение для ребенка.

Лекции пройдут в образовательном центре "Веги" в парке "Швейцария" (ост. "Аквапарк"). Зарегистрироваться на мероприятия можно по ссылке.

Напомним, первые лекции для нижегородских родителей в парке "Швейцария" прошли в августе.