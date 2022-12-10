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Политика

Евгений Люлин: "Мы приняли рекордное количество законов, поддержав целый ряд значимых для экономики отраслей"

16 декабря 2022 17:16  [84] Политика
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин провёл традиционную ежегодную пресс-конференцию для представителей средств массовой информации. Спикер регионального парламента подвёл предварительные итоги работы Законодательного Собрания в 2022 году и ответил на вопросы журналистов.

На пресс-конференции присутствовали представители более сорока региональных и районных средств массовой информации Нижегородской области.

В своём приветственном слове к журналистам Евгений Люлин отметил, что в этом году Заксобрание приняло рекордное количество региональных законов – 215 (в том числе, 157 изменений в действующие законы). Это максимум за 10 лет. Только на декабрьском заседании регионального парламента был принят новый пакет мер социальной поддержки, предусматривающий дополнительные выплаты инвалидам боевых действий I, II и III группы, а также членам их семей. Кроме того, депутаты поддержали снижение требований к стажу работы многодетных матерей для присвоения звания "Ветеран труда Нижегородской области". Во втором чтении была принята первая законодательная инициатива Молодёжного парламента при Законодательном Собрании, касающаяся поддержки молодых специалистов на селе.

"На заключительном в этом году заседании Законодательного собрания, мы приняли целый ряд социально значимых законов. А наши молодые коллеги вообще проделали огромную работу, провели социологическое исследование среди сельской молодёжи, проанализировали и структурировали всю информацию и представили нам поправки в региональный закон, которые будут реально работать на поддержку будущих аграриев", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Говоря о состоянии экономики региона, председатель ЗСНО отметил, что, несмотря на беспрецедентное количество антироссийских санкций, предприятиям удалось сохранить положительную динамику. По многим отраслям зафиксирован рост основных показателей. Этому способствовали федеральные и региональные меры поддержки. Общий объем средств на их реализацию в Нижегородской области составил около 130 млрд рублей. К слову, областной бюджет на будущий год сохраняет социальную направленность. Акцент сделан на финансировании социальных государственных программ.

Начиная с сентября, когда в стране была объявлена частичная мобилизация, в Заксобрание в день поступало до 150 сообщений от нижегородцев. Затем на сайте регионального парламента появилась "Открытая линия" для семей мобилизованных. На вопросы жителей лично отвечал и председатель парламента.

"Наши сотрудники, депутаты и юристы, постоянно находятся на связи, мониторят обращения. Я сам несколько раз отвечал на вопросы членов семей мобилизованных нижегородцев. Абсолютно всех готовы выслушать, каждый вопрос, даже самый сложный, ставим на контроль. Стараемся разобраться в каждом конкретном случае. Обращения, в основном, касаются выплат, которые положены самим мобилизованным и их семьям. К концу года поток вопросов стал более системным, у людей уже больше понимания, на какую помощь и в каком объёме они могут рассчитывать", - поделился Евгений Люлин.

Способы взаимодействия регионального парламента с семьями мобилизованных, развитие аграрного туризма в отдельно взятых городах и районах Нижегородской области и контроль за безнадзорными животными – эти вопросы журналисты задали спикеру Заксобрания в числе главных, обсуждая итоги работы регионального парламента в уходящем году.

В завершение пресс-конференции состоялась церемония награждения представителей СМИ. Журналисты и редакторы печатных изданий и теле-радио-компаний получили Благодарственные письма Законодательного собрания за объективное освещение деятельности регионального парламента.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание
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