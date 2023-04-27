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Политика

Андрей Дахин: "Владимир Путин по достоинству оценил достигнутые в Нижегородской области результаты"

05 мая 2023 11:08  [105] Политика
Фото: Дом народного единства

Фото: Дом народного единства

"Владимир Путин по достоинству оценил достигнутые в Нижегородской области результаты, подчеркнул, что некоторые из них связаны с личной настойчивостью губернатора Глеба Никитина. Надо понимать, что, если бы где-то губернатор не был настойчивым в реализации каких-либо задач и проектов, то эти проекты не состоялись бы", - сказал политолог, д.ф.н., профессор Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС Андрей Дахин, комментируя встречу Владимира Путина и Глеба Никитина.

"У нас в России существует определенная кадровая политика на уровне губернаторов. Руководителем этой политики в губернаторском корпусе с начала 2000-х годов является именно президент. Он наблюдает и контролирует работу губернаторов, кадровый корпус и все движения внутри корпуса в России. В этом плане состоявшаяся встреча Владимира Путина и Глеба Никитина имеет принципиальное значение. Это означает, что у президента есть определенное мнение о перспективности работы Глеба Никитина в данной позиции, и, соответственно, в том круге участников процесса по определению будущего губернатора президент принял свое участие. Он высказал свою позицию - теперь дело остается за избирателями Нижегородской области", - сказал Андрей Дахин.

Он отметил, что позиция президента связана с тем, есть ли успехи в регионе или нет.

"Видение задач Глеба Никитина выходит за рамки одного пятилетнего срока. Некоторые проекты только начинаются — например, транспортная реформа, модернизация электротранспорта, развязка на выезде из Нижнего Новгорода со стороны Щербинок. И все эти задачи будут решаться, как минимум, следующие пять лет", - сказал он.

Политолог добавил, что основной диапазон оценок, которые даются президентом губернаторам субъектов РФ, в основном положительный.

"Позиция президента состоит в том, чтобы максимально учитывать объективные показатели деятельности губернаторов. Его личная эмоциональная оценка не часто выражается в таких протокольных мероприятиях", - добавил Андрей Дахин.

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Теги:
Владимир Путин Глеб Никитин
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