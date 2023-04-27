Вадим Булавинов: "Глеб Никитин - человек с твердым характером и опытом руководителя" Политика

Депутат Государственной Думы РФ от Нижегородской области Вадим Булавинов прокомментировал заявление Глеба Никитина о готовности повторно участвовать в выборах на пост губернатора.

"Нижегородская область – особенный регион, со своим нравом, своим характером. Он принимает далеко не каждого. Глеб Сергеевич еще пять лет назад пришел на совершенно новую для себя должность, причем очень ответственную. И скажу с уверенностью, что за это время он стал для области полностью своим человеком", - подчеркнул Вадим Булавинов.

Он отметил, что "за эти неполные пять лет спокойной жизни особо и не было: ковидные времена, многочисленные санкции".

"Преодолеть такие преграды под силу только сильному и упорному человеку, стремящемуся к своей цели и знающему, как найти выход из самых экстремальных ситуаций. Глобальную положительную роль сыграла выбранная стратегия развития. Она смогла охватить как глубинные процессы, так и текущие задачи. Это полностью заслуга автора этой стратегии – Глеба Никитина", - сказал депутат Госдумы РФ.

Вадим Булавинов добавил: "За это время мы раскрыли для себя губернатора как человека с твердым характером и опытом руководителя. Те решения, которые принимаются, дают результат и задел на будущее. Радует ровный и стабильный бюджет, реализация важнейших федеральных проектов, а особенно видно, что область и Нижний Новгород стали в разы привлекательнее для инвесторов и самых амбициозных проектов".

Он отметил, что высокая оценка этой работе и динамичному развитию региона со стороны президента России Владимира Путина дана абсолютно заслуженно.

"Полностью поддерживаю выдвижение Глеба Сергеевича на выборы губернатора Нижегородской области. Уверен, что второй срок станет еще более успешным и прорывным как для него, так и для всего любимого нами региона", - заключил Вадим Булавинов.