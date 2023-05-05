Павел Солодкий: "Считаю правильным подход Глеба Никитина к взаимодействию с бизнес-сообществом" Политика

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий прокомментировал итоги встречи губернатора Глеба Никитина с президентом России Владимиром Путиным.

"Глеб Никитин в ходе встречи с Владимиром Путиным обозначил очень важные цифры, свидетельствующие о положительной динамике в сферах экономики и предпринимательства. Одним из важнейших достижений, безусловно, стало то, что Нижегородская область поднялась за пять лет с 70-го места на 5-е в инвестиционном рейтинге. Результат серьезный! Но, кроме цифр и общей статистики, это еще и новые рабочие места, сотни инвестиционных проектов, а, самое главное, поддержка малого и среднего бизнеса, который в прошлом году, несмотря на все проблемы, показал рост количества ИП и ООО в нашем регионе.

Конечно, Нижегородская область – промышленный регион, но не открою секрета, если скажу, что в МСП у нас работает в несколько раз больше людей, чем на крупных предприятиях, поэтому развитие культуры предпринимательства напрямую влияет на трудоустройство, уровень зарплат и показатель социальной стабильности области в целом. Малый и средний бизнес вместе с промышленными предприятиями создает прочный экономический фундамент региона. Это сказывается и на привлекательности региона для бизнеса.

Последние годы сложно дались нижегородскому бизнесу, но благодаря открытости правительства региона и губернатора лично, их нацеленности на результат удалось пройти этот период с минимальным ущербом. Считаю правильным подход Глеба Никитина к взаимодействию с бизнес-сообществом, и надеюсь, что совместная работа продолжится в том же русле.

Отдельно хочу отметить, что Глеб Сергеевич взял под личный контроль взаимодействие с федеральными контрольно-надзорными органами, которые, к сожалению, частыми проверками давали дополнительную нагрузку нашему бизнесу. Регулярные встречи и личное участие губернатора принесли результат: проверок и штрафов стало меньше, а эффективность - больше", - сказал Павел Солодкий.