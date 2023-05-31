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Политика

Александр Вайнберг: "Динамика развития региона просто поражает"

06 июня 2023 17:36  [99] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Представителям Нижегородской области в Совете Федерации есть чем гордиться", - заявил сенатор Российской Федерации Александр Вайнберг по итогам встречи губернатора Глеба Никитина с обновленным составом экспертного совета стратегии развития Нижегородской области. Общение с представителями общественности, экспертами и лидерами в разных отраслях состоялось на Нижегородской ярмарке.

 "Динамика развития региона просто поражает. Тезисы, высказанные губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным сегодня, - это руководство к действию. Хочу поблагодарить главу региона за добрые слова в адрес сенаторов и уверяю, что мы постараемся отработать этот аванс. Никогда раньше не было такой консолидации команды губернатора с другими ветвями власти, с бизнесом и всем нижегородским сообществом. Наш девиз «Купно за едино» актуален как никогда и сегодня успешно реализуется", - сказал сенатор.

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Теги:
Стратегия развития
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