Александр Вайнберг: "Динамика развития региона просто поражает" Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Представителям Нижегородской области в Совете Федерации есть чем гордиться", - заявил сенатор Российской Федерации Александр Вайнберг по итогам встречи губернатора Глеба Никитина с обновленным составом экспертного совета стратегии развития Нижегородской области. Общение с представителями общественности, экспертами и лидерами в разных отраслях состоялось на Нижегородской ярмарке.

"Динамика развития региона просто поражает. Тезисы, высказанные губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным сегодня, - это руководство к действию. Хочу поблагодарить главу региона за добрые слова в адрес сенаторов и уверяю, что мы постараемся отработать этот аванс. Никогда раньше не было такой консолидации команды губернатора с другими ветвями власти, с бизнесом и всем нижегородским сообществом. Наш девиз «Купно за едино» актуален как никогда и сегодня успешно реализуется", - сказал сенатор.