Студлига -2023: Нижний Новгород проведет турнир всероссийского масштаба Спорт

В ближайшие выходные внимание российских кибеспортсменов будет приковано к столице Приволжья. 18 июня на Нижегородской ярмарке состоятся матчи LAN-финала Студлиги - 2023. Киберспортивное событие такого масштаба будет организовано в городе впервые. Призовой фонд в 3 миллиона рублей, 30-метровая сцена-экран, интерактивные зоны, шоу косплея и многотысячная зрительская аудитория – подробностями предстоящего события поделился вице-президент Федерации компьютерного спорта России (ФКС России) Алексей Шемякин.

- В ближайшие выходные в нашем городе пройдут финальные игры Всероссийской киберспортивной студенческой лиги. Почему для проведения первенства страны выбран Нижний Новгород?

- Нижний Новгород, получивший статус "Молодежной столицы России", как нельзя лучше подходит для проведения финала студенческих соревнований. Кроме того, Нижегородская область - одна из первых по количеству учебных заведений, участвовавших в региональном этапе (уступает только Москве) – и в этом большая заслуга нашего представителя - председателя ФКС Нижегородской области Артура Амбарцумяна. Обстоятельства сложились так, что провести такое масштабное киберспортивное мероприятие в этом году интересно и региону, и Федерации. В Нижнем Новгороде за 3 миллиона рублей будут сражаться вузовские команды из 6 городов:

Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Красноярска и Хабаровска. Напомню, что вход на мероприятие свободный.

Студлига на сегодняшний день – одно из самых масштабных мероприятий по компьютерному спорту в стране. В этом году отборочные соревнования прошли в 62 субъектах РФ. В них приняло участие 598 учебных заведений.

- Финальные игры по Студенческой лиге ежегодно меняют дислокацию, с чем это связано?

- В последние годы мы стараемся сделать так, чтобы финалы наших флагманских соревнований, к которым относится Студлига, проходили в регионах. Благодаря этому все жители нашей страны получают возможность познакомиться с соревнованиями. Компьютерный спорт становится ближе для тех, кто прежде о нем ничего не слышал. Это, например, родители студентов и другие категории граждан.

- Речь идет о популяризации киберспорта?

- Да, поскольку это прекрасный способ познакомить с киберспортом самую широкую аудиторию. Сейчас эта задача - привлечение аудитории – ложится, в основном, на плечи региона. Подчеркну, что киберспорт, несмотря на то, что его уже 20 лет называют молодым и развивающимся видом спорта, уже имеет свою историю.

Я, например, провожу соревнования с конца 1990-х годов. Понятно, что за это время технологии шагнули далеко вперед, и то, во что играли люди 20 лет назад, для молодежи будет в новинку. Именно с этим мы хотим познакомить молодых людей. Опять же, благодаря нашему представителю, который занимается этим направлением, в Нижегородской области появился музей игровых приставок – это действительно уникальная экспозиция. Примечательно, там находятся не только приставки, но и большое количество раритетных девайсов. И главное - там есть сами игры! Так что любой человек сможет в них сыграть, вспомнить свою молодость.

- Как технически будет организована Студлига - 2023? Нижегородцы уже предвкушают настоящий киберспортивный праздник…

- Мы все делаем для того чтобы организовать этот праздник наилучшим образом. Раскрывать все детали не буду, отмечу лишь, что горожане увидят смонтированную сцену в 30 с лишним метров шириной. Пришедшие на площадку смогут ощутить себя зрителем по-настоящему масштабного киберспортивного события: за всеми кибеспортивными баталиями можно будет наблюдать на огромном экране.

Соревнования будут проходить в течение дня – с 10 утра до 22.00. Напомню, что в этом году у нас представлено пять видов программы: две командные и три дуэльные (Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, Hearthstone, Clash Royale и StarCraft II). В связи с этим рекомендую заранее проверить расписание, чтобы не упустить интересное именно вам событие. Вселенная киберспорта масштабна, и здесь у каждого есть предпочтения. Уточните расписание и приходите именно на тот финал тех игр, который интересен именно вам. Хотя мы убеждены, что вы останетесь и на следующую игру, которая будет представлена – настолько это захватывающее зрелище.

Кроме самих киберспортивных баталий, посетителей Нижегородской ярмарки ожидает множество активностей. Будут организованы игровые зоны, где каждый сможет побывать если ни в роли киберспортсмена, то в роли участника событий, - я имею в виду игры на PlayStation. Сейчас набирает обороты виртуальная реальность - она также будет представлена. Особо хочется отметить ретрозону – место встречи разных поколений игроков. Гостей будут встречать косплееры - люди, одетые в персонажей компьютерных игр, - с ними можно будет сфотографироваться.

- Сколько приблизительно человек примет в день финальных игр площадка Нижегородской ярмарки?

- Пока сложно прогнозировать. Если говорить о всероссийских соревнованиях в целом, например, про чемпионат России в Уфе, то он, например, собрал более 4,5 тысяч человек. Мы рассчитываем, что несколько тысяч зрителей у студенческих соревнований в Нижнем Новгороде будет. Обязательно приходите, чтобы сложить личное впечатление. Оставляйте в комментариях отклики. Федерация всегда открыта к обратной связи. Можно написать нам в группу вконтакте или в телеграмм-канал - там всегда происходит живое общение, обсуждение, опросы.

Непосредственно как всероссийское соревнование, Студлига проводится у нас в стране с 2016 года. При этом мы организуем турнир по сезонам учебного года. После каждого такого события у участников, организаторов и зрителей мы собираем обратную связь. Мы стремимся усовершенствовать наш проект, периодически внося корректировки. Могут меняться как сами игры, так и их формат.

- Если взглянуть на всероссийские киберспортивные соревнования (Студлигу) в разрезе времени, как компьютерный спорт завоевывал сердца? Ведь не одномоментно киберспортивные турниры начали собирать стадионы и этому предшествовала долгая и кропотливая работа…

- Все так. Сейчас в это сложно поверить, но в самом первом сезоне Всероссийской студенческой лиги участвовало всего 12 сборных. Во многих вузах в те годы, даже при активном развитии студенческого спорта, киберспорт практически не был представлен. Мы проводили работу с активистами учебных заведений и даже составляли для них шаблон: как открыть киберспортивный клуб в своем вузе, куда обращаться, как все правильно оформить. Кроме того, велась коммуникация с представителями учебных заведений: педагогами, ректорами, проректорами. Разрабатывались целые программы, которые могли привлечь именно киберспортсменов в качестве абитуриентов в вуз. Кстати, в некоторых регионах киберспорт стал развиваться под лейблом "интеллектуальные виды спорта".

Постепенно наша комплексная работа начала давать плоды. В некоторых учебных заведениях появились киберспортивные стипендии, стали открываться студенческие клубы, площадки. На этих площадках и тренировались, и проводили соревнования. Для победителей стали предусматриваться дополнительные баллы при поступлении.

Сегодня многими учебными заведениями наше направление воспринимается не только как способ коммуникации с теми, кто уже учится, но и как способ привлечения абитуриентов. Вузы стали понимать, что если на своей базе они организуют площадку, где будут проводиться соревнования и куда будут приходить школьники, то с большой вероятностью именно они, привыкнув к этому учебному заведению, будут подавать в него документы при поступлении.

- Можно ли утверждать, что именно студенты – локомотив киберспортивнго движения в стране?

- Безусловно. Это не только важная часть с точки зрения массовости, но и с точки зрения активности. Студенты еще не обременены работой, семьей. У них достаточно свободного времени, чтобы посвящать его этому направлению, с одной стороны. С другой стороны, для них это хороший способ обрести те навыки, которые помогут в дальнейшей жизни.

Киберспорт - это не только соревнования с точки зрения спортсмена, это же еще менеджмент (организация соревнований), судейство, техническая часть, организация трансляций, освещение в публикациях. Увлекаясь киберспортом, молодой человек может получить сразу пакет навыков. Это пойдет на пользу при указании в резюме после окончания учебного заведения. Студенты могут попробовать себя в разных направлениях: в организации соревнований, в их освещении, в качестве комментатора, технического специалиста – и затем продолжить свое развитие уже после окончания вуза.

- Каковы шансы у игроков-любителей вырасти в профессионалов? По какому принципу отбираются таланты? Получается, что Федерация даёт всем равные шансы...

-У нас уже есть примеры, когда ребята с любительских соревнований, проявив себя, попадали в профессиональные команды. Были случаи, когда региональные сборные на чемпионате России попадали в призеры, имея в основе своей как раз костяк из студенческой команды.

Для выявления перспективных игроков Федерация компьютерного спорта запустила проект "Территория boost", который как раз способствует продвижению молодых любителей на профессиональную сцену – и у нас уже прошел первый сезон такого проекта. Происходит это так: сначала мы проводим отборочные соревнования, отмечая самых перспективных. Затем они едут в Москву на так называемый буткемп и проводят там целую неделю. В течение этого времени с ними работают профессиональные психологи, тренеры как по игровой практике, так и по физической подготовке. И затем по итогам буткемпа формируются профессиональные команды.

- Можно ли Нижегородскую область назвать "киберспортивной"?

- Безусловно! Шутка ли: здесь представлены команды 32 учебных заведений! Надо понимать, что это не просто так один спортсмен или два – а это именно команды, поскольку формат Студенческой лиги предполагает, что в следующий этап проходят сборные вузов. То есть это не победители в отдельно взятых видах программы, а именно сборные, набравшие наибольшее количество баллов. В среднем сборная учебного заведения включает в себя от 13 до 26 человек плюс запасные.

Такая активность свидетельствует о том, что Нижегородским отделением Федерации компьютерного стола был проведен огромный пласт работы. Отмечу, что, когда у меня спрашивают, в каких российских регионах студенческий киберспорт у нас развивается лучше всего, одним из первых я называю именно ваш регион.

Справка

Напомним, в региональном этапе ВКСЛ в 2023 году приняли участие 44 сборных от 32 учебных заведений и более 500 учащихся Нижегородской области. Традиционные победители регионального этапа Студлиги – сборные ННГУ, ПИМУ, ННГАСУ. По словам руководителя Нижегородского регионального отделения "ФКС России" Артура Амбарцумяна, в настоящее время в регионе активно создано киберспортивное студенческое движение, а на базе нижегородских вузов и ссузов существуют сообщества компьютерного спорта.

Седьмой сезон Студенческой лиги (https://студлига.рф/) включен в проект "Всероссийские молодежные киберспортивные игры", который проходит с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов и при поддержке Министерства спорта РФ, ФЦПСР, Министерства просвещения РФ и Министерства образования РФ. Генеральный партнер соревнований: Госкорпорация "Росатом". Призовой фонд турнира в этом году составляет 3 миллиона рублей.