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Политика

Александр Суханов: "Обществу сейчас нужно соблюдать спокойствие"

25 июня 2023 11:10  [32] Политика
Александр Суханов

Александр Суханов

"Частная военная компания сыграла большую роль в решении многих задач, но была опасность, что её лидер почувствует себя одним из полевых командиров, и сегодня мы как раз увидели это. Мятежный полевой командир отказывается подчиняться Верховному главнокомандующему, отказывается действовать в команде, хочет настоять на своих требованиях", — заявил нижегородский политолог Александр Суханов, комментируя события, произошедшие в государстве 24 июня.

"В целом, это недопустимое явление в условиях, когда ведутся боевые действия в зоне СВО. Такие антигосударственные действия являются ударом в спину", — считает эксперт.

"Ситуация могла бы развиваться иначе, если бы человек поставил на первое место не личные амбиции, а государственные интересы", — отметил Александр Суханов.

"Думаю, что обществу сейчас нужно соблюдать спокойствие, оказывать психологическую поддержку нашему Главнокомандующему и верить в то, что наши ребята на передовой сумеют решить все поставленные перед ними задачи и не допустят угрозы существования России", — подчеркнул политолог.

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