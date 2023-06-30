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Общество

Бренд для местной сельхозпродукции предложили создать на стратсессии в Большеболдинском районе

05 июля 2023 12:34  [36] Общество

Фото: редакция газеты "Болдинский вестник"

Стратегическая сессия по вопросу обновления стратегии развития Нижегородской области прошла в Большеболдинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие 45 экспертов, среди которых предприниматели, учителя, управленцы, спортсмены, местные активисты.

"Большое Болдино, прежде всего, связано для нас с пушкинским наследием. Нельзя не полюбить это место, не проникнуться его очарованием. Сейчас мы готовимся к 225-летию со дня рождения великого поэта, но планов и на более отдаленные сроки много. Очень важно, чтобы все шаги по развитию территории были поддержаны жителями болдинской земли, необходимо учитывать инициативы болдинцев, предложения экспертов. Экономика, благоустройство, социальная сфера, туризм – все это неразрывно связано между собой и требует комплексного подхода в развитии", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин Глеб Никитин.

Дискуссии проводились по трем направлениям: "Экономика", "Человек", "Пространство".

В рамках секции "Экономика" было предложено создать единый бренд для продвижения местной сельхозпродукции.

Участники секции "Пространство" считают перспективным создание туристического кластера, в который вошли бы музей-заповедник, ФОК и лыжная трасса.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и  районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением. 

21 июня эксперты предложили более 30 проектов для развития Богородского района. На Бору было озвучено около 100 идей по развитию городского округа. Эксперты Варнавинского района предложили расширить туристический потенциал территории.

Также стратегические сессии уже прошли в Сокольском районеЧкаловске и Лукояновском районе.

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Теги:
Большебодинский район Стратегия развития
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