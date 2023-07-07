Игорь Норенков: "Иннопром – идеальная площадка для коммуникаций и презентации конкурентного преимущества" Бизнес

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Екатеринбурге 10 июля стартовала XIII Всероссийская промышленная выставка "Иннопром". В открытии приняли участие представители Заксобрания Нижегородской области, в том числе председатель комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.

"Пообщавшись с коллегами, мы наблюдаем большой интерес к нижегородским разработкам. Люди готовы становиться нашими бизнес-партнёрами, видя явное конкурентное преимущество нашего региона. "Иннопром" уже давно является идеальной площадкой для коммуникаций и презентации такого преимущества. А значит, мы, как представители законодательное власти, должны его поддерживать и наращивать", - подчеркнул Игорь Норенков.

"Весь последний год мы были сконцентрированы на поддержке приоритетных отраслей, были вынуждены оперативно реагировать на внешние и внутренние вызовы нашей экономике. И, судя по свежим опубликованным рейтингам, Нижегородская область смогла достигнуть действительно впечатляющих показателей, добившись твёрдых позиций в поддержке промышленной политики во многом благодаря налаженной коммуникации между предприятиями. Она выражалась не только в обмене опытом и грамотной командной работе, но и, в том числе, в поставках необходимого оборудования", - добавил парламентарий