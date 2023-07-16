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Архитектурно-художественную концепцию участка улицы Горького утвердили в Нижнем Новгороде. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.
Согласно информации, концепция разработана для участка от улицы Барминской до площади Максима Горького.
Специалисты в ходе обследования территории выявили, что многие вывески устарели и выполнены из некачественных материалов.
Также конструкции расположены хаотично, без учета архитектуры зданий.
Для уменьшения визуального шума на улице Горького вводятся ограничения по использованию информационных конструкций. Они должны быть выполнены только в утвержденных цветах.
Ранее в Нижнем Новгороде утвердили архитектурно-художественные концепции улицы Ванеева, улицы Веденяпина, проспекта Молодежный, проспекта Ленина, улицы Ульянова, улицы Чкалова, улицы Октябрьской, участка проспекта Ленина, площади Революции и проспекта Гагарина.
Также напомним, что более 288 млн рублей будет направлено на градостроительное планирование развития Нижнего Новгорода в 2023 году.
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