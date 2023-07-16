Полное перекрытие площади Свободы с 8 июля
Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
Трассу М-12 от Москвы до Арзамаса откроют в сентябре
Летняя программа на Нижегородской ярмарке
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
17 июля 2023 12:18  [4] Архитектурно-художественную концепцию участка улицы Горького утвердили в Нижнем Новгороде
17 июля 2023 12:06  [53] Многофункциональные социальные центры хотят создать в Нижегородской области
17 июля 2023 12:02  [75] Разворотную площадку автобусов Т-24 и Т-65 перенесут после обращений нижегородцев
17 июля 2023 11:43  [83] Почти 145 сотрудников "Автобана" работают на 5 этапе скоростной автомагистрали М-12
17 июля 2023 11:27  [118] Третий случай заражения африканской чумой свиней выявлен в Нижегородской области
17 июля 2023 11:12  [94] Умеренно тёплая погода с дождями установится в Нижегородской области на этой неделе
17 июля 2023 10:49  [106] Нижегородские студенческие отряды начали работу на стройке "Мирный атом – НЦФМ"
17 июля 2023 10:34  [129] Стратсессия по актуализации стратегии развития Нижегородской области прошла в Вачском районе
17 июля 2023 10:12  [273] Нижегородский Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП на Гребном канале
17 июля 2023 09:56  [132] Городец и Плёс стали городами-побратимами
Общество

Архитектурно-художественную концепцию участка улицы Горького утвердили в Нижнем Новгороде

17 июля 2023 12:18  [4] Общество

Фото: с сайта администрации Нижнего Новгорода

Архитектурно-художественную концепцию участка улицы Горького утвердили в Нижнем Новгороде. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.

Согласно информации, концепция разработана для участка от улицы Барминской до площади Максима Горького.

Специалисты в ходе обследования территории выявили, что многие вывески устарели и выполнены из некачественных материалов.

Также конструкции расположены хаотично, без учета архитектуры зданий.

Для уменьшения визуального шума на улице Горького вводятся ограничения по использованию информационных конструкций. Они должны быть выполнены только в утвержденных цветах.

Ранее в Нижнем Новгороде утвердили архитектурно-художественные концепции улицы Ванеева, улицы Веденяпина, проспекта Молодежный, проспекта Ленинаулицы Ульяноваулицы Чкалова, улицы Октябрьской, участка проспекта Ленинаплощади Революции и проспекта Гагарина.

Также напомним, что более 288 млн рублей будет направлено на градостроительное планирование развития Нижнего Новгорода в 2023 году.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Архитектура
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
16 июля 2023 13:23Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph