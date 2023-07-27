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Общество

Количество парковочных мест предложили увеличить в Советском районе Нижнего Новгорода

08 августа 2023 14:32  [93] Общество

Фото: Игорь Сучков

Стратегическая сессия по актуализации Стратегии развития Нижегородской области прошла в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как рассказал глава города Юрий Шалабаев, сейчас в Советском районе строятся две школы в рамках концессии в ЖК "Зенит" и в "Кузнечихе-2" и одна - в "Новой Кузнечихе" по нацпроекту. Также планируется построить еще одно образовательное учреждение в ЖК "Зенит" и в границах улиц Пушкина-Тимирязева, культурно-досуговый центр. Ведутся работы по обеспечению транспортной доступности для жителей ЖК "Новая Кузнечиха" и "Анкудиновский парк".

Всего за пять лет реализации Стратегии развития в районе созданы 830 новых мест в детских садах, благоустроено 10 общественных пространств и 66 дворовых территорий, установлены 33 детские площадки и 3 площадки для выгула собак, ликвидировано 21,5 тысячи кубометров несанкционированных свалок. 

Глава Советского района Александр Иванов добавил, что также было построено 66 многоквартирных домов, отремонтировано 100 тыс. кв. м дорог, реализовано 12 проектов инициативного бюджетирования "Вам решать!".

Стратегическая сессия прошла по трем направлениям: "Человек", "Экономика", "Пространство".

Так, представители секции "Пространство" предложили благоустроить участок набережной вдоль Оки и построить многоуровневые парковки, благодаря которым в районе будет удовлетворена потребность в машиноместах.

В рамках направления "Человек" была представлена инициатива по созданию образовательного экологического проекта "Зеленый район", а также Центра профориентации для школьников.

Кроме того, было предложено открыть Центр хоровой культуры на базе уже существующего хора Советского района.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и  районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением. 

В Нижнем Новгороде стратегические сессии уже прошли в АвтозаводскомЛенинскомНижегородскомМосковском и Приокском районах.

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Теги:
Советский район Стратегия развития
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