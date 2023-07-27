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Общество

Стратсессия по актуализации Стратегии развития Нижегородской области прошла в Канавинском районе Нижнего Новгорода

09 августа 2023 16:55  [59] Общество

Фото: пресс-служба администрации Канавинского района

Стратегическая сессия по актуализации Стратегии развития Нижегородской области прошла в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие более 50 экспертов.

Как рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, в Канавинском районе планируется построить две школы и четыре пристроя к ним. Сейчас идет капремонт двух школ.

За пять лет реализации Стратегии развития региона в районе было благоустроено семь общественных пространств и 12 дворовых территорий, реализовано 23 проекта по программе "Вам решать!". Капитально отремонтировано две школы и два детских сада, в пяти школах и пяти детских садах создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья. Дополнительно создано 250 мест в школах и 540 мест в детских садах. В 15 школах внедрена целевая модель цифровой образовательной среды и создано более 4 тысяч мест дополнительного образования.

В ходе стратсессии было предложено открыть в неработающем кинотеатре "Канавинский" детскую школу искусств.

Также эксперты поддержали дальнейшее обустройство спортивных площадок.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и  районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением. 

В Нижнем Новгороде стратегические сессии уже прошли в Автозаводском, Ленинском, Нижегородском, МосковскомПриокском и Советском районах.

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Теги:
Канавинский район Стратегия развития
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