Туристический потенциал территории обсудили на стратсессии в Дивеевском районе Общество

Фото: Юлия Кузнецова

Стратегическая сессия по актуализации стратегии развития Нижегородской области, предложенной губернатором Глебом Никитиным, прошла в селе Дивеево.

"Дивеево - хороший пример планомерного развития. Село является одним из духовных центров страны, здесь активно восстанавливаются святыни, проходят знаковые мероприятия. Вместе с этим в рамках кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" реализуется масштабная программа по созданию комфортных условий жизни. Выведен транзитный транспорт, созданы новые объекты благоустройства, обновляется коммунальная инфраструктура. Сейчас важно вместе с жителями определить дальнейшие направления развития, выделить самое важное", - отметил Глеб Никитин.

Глава МСУ Сергей Кучин рассказал об итогах реализации действующей стратегии развития Нижегородской области. За пять лет было отремонтировано 39 км дорог местного значения и 74 км дорог регионального значения, построено 4,4 км дорог местного значения и 12,8 км – регионального. С 2018 года отремонтировано пять школ и шесть детских садов. Для улучшения материально-технической базы системы здравоохранения приобретено новейшее высокотехнологическое оборудование в больницу, отремонтировано шесть зданий. В рамках реализации перечня мероприятий паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров» в 2020 году реконструированы очистные сооружения в Дивееве. По национальному проекту "Экология" ликвидированы несанкционированные свалки в селах Конново и Смирново.

"У нас за последние пять лет создана уникальная инфраструктура. Мы построили набережную реки Вичкинзы. Это позволило украсить наше село, создать место для отдыха и прогулок местных жителей и туристов", – сказал Сергей Кучин.

В работе стратегической сессии приняли участие более 60 человек: представители актива муниципального образования, депутатского корпуса, общественных организаций, руководители предприятий и организаций, педагоги, сотрудники социальной сферы. Работа велась по трем направлениям: "Человек", "Экономика", "Пространство".

Так, жители предложили увеличить количество спортивных площадок в селах, где можно заниматься спортом и, что важно, сдавать нормы ГТО. Кроме того, прозвучало предложение об организации туристических маршрутов с местами для ночевки на живописной речке Сатис.

Спикер проектной группы "Человек" Юлия Кузнецова, главный редактор газеты "Ударник", также представила инициативы по повышению туристической привлекательности территории.

"У нас круглогодичный поток туристов, это должно стать стимулом для развития соответствующей инфраструктуры. Еще мы представили инициативу расширения и оптимизации экскурсионных маршрутов, куда могут входить не только храмы и родники, но и набережные, а также создающийся сейчас краеведческий музей. Это позволит увеличить срок пребывания туристов в Дивееве", – отметила она.

"Приятно, что люди с неподдельным энтузиазмом отнеслись к участию в стратсессии. Часть сегодняшних инициатив просто обязана войти в актуализированный вариант стратегии развития Нижегородской области. Дивеево занимает особое место на карте Нижегородской области и всей нашей страны. Это духовный центр, в который ежегодно приезжают тысячи людей, поэтому многие идеи связаны именно с развитием туризма. Дивеево уже и знаменито на всю Россию, оно уверенно развивается, но туристический потенциал территории используется пока не на все 100 процентов. Уверен, что со временем сюда будет приезжать еще больше паломников и туристов, которые неравнодушны к этим местам", - сказал депутат Законодательного собрания Нижегородской области Алексей Антонов, подводя итоги стратегической сессии.

Ранее стратегическая сессия по актуализации Стратегии развития Нижегородской области прошла в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением.

В Нижнем Новгороде стратегические сессии уже прошли в Автозаводском, Ленинском, Нижегородском, Московском, Приокском и Советском районах.