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Общество

Первый "Мультилаб Эн+" открылся на базе нижегородского лицея №40

26 октября 2023 17:38  [333] Общество
Фото: ГК “Волгаэнерго”

Фото: ГК “Волгаэнерго”

Первый центр компетенций "Мультилаб Эн+", где учащиеся будут осваивать робототехнику, электронику, 3D-моделирование, видеопроизводство и другие современные технологии, открылся в Нижнем Новгороде в лицее №40.
 
Современный класс площадью 98 кв.м. укомплектован новейшей техникой и современным оборудованием. Инвестиции в проект составили около 13 млн рублей, а заниматься там могут не только учащиеся лицея, но и все желающие.
 
"Подготовку молодых кадров необходимо вести, начиная со школьной скамьи. Открытие "Мультилабов" стало продолжением той самой цепочки подготовки кадров технического направления и популяризации энергетических профессий. Надеюсь мультимедийное пространство позволит школьникам воплотить в жизнь все свои задумки и проекты", - сказал генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.
 
Сейчас в России открыто семь "Мультилабов": по одному в Иркутске и Красноярске, Братске и Нижнем Новгороде, два – в Дивногорске. Планируется, что ежегодный охват участников в семи центрах компетенций по всей стране составит 8-8,5 тысячи человек.
 
"Появление современного центра развития компетенций "Мультилаб Эн+" – важное событие для образовательной системы всего города. Для школьников - это возможность освоить новые необходимые в современном мире компетенции, а для учителей - шанс применить новые методы преподавания", - отметил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.
 
Напомним, энергохолдинг Эн+ уделяет большое внимание образованию и подготовке грамотных специалистов, владеющих современными технологиями. Сотрудничество с учебными заведениями и поддержка учащихся по всей России были начаты ещё 15 лет назад основателем Эн+ Олегом Дерипаска.

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