Олег Лавричев: Самоотверженный труд стражей правопорядка – гарантия безопасности Общество

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил своё поздравление с Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

"Самоотверженный и добросовестный труд стражей правопорядка – гарантия безопасности и стабильности в обществе. В ваших рядах работают настоящие профессионалы, которые, проявляя мужество, порой рискуя жизнью, выполняют свой долг честно и достойно. В любую минуту вы готовы прийти на помощь попавшему в беду человеку", - отметил спикер Гордумы.

"Во многом это заслуга именно ветеранов, преподавателей профильных учебных заведений, офицеров-наставников в подразделениях, которые, сохраняя преемственность традиций, воспитывают молодежь в духе патриотизма и верного служения Отечеству", - добавил он.

"Пусть в этот праздничный день в ваш адрес звучат самые добрые пожелания и слова признательности за отличную службу от ваших руководителей, коллег, близких и всех, кто вас знает и обращается к вам за поддержкой! Крепкого вам здоровья, профессиональных успехов, выдержки и смелости, бодрости духа, счастья и семейного благополучия!" - пожелал Олег Лавричев.