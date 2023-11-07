Дизайн-код улицы Новой утвержден в Нижнем Новгороде

Фото:
Архитектурно-художественную концепцию улицы Новой утвердили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте градостроительного развития и архитектуры мэрии.
Согласно информации, специалисты для уменьшения визуального шума определили места размещения и размеры информационных конструкций.
Кроме того введены ограничения по используемым цветам и шрифтам, а также материалам, используемым при оборудовании козырьком.
В настоящее время в Нижнем Новгороде утверждены 33 архитектурно-художественные концепции улиц.
Ранее в Нижнем Новгороде утвердили архитектурно-художественную концепцию проспекта Гагарина, улиц Ванеева, Веденяпина, Ульянова, Чкалова, Октябрьской, проспекта Молодёжного, проспекта Ленина, площади Революции, улицы Костина.
Также был обновлен дизайн-код улицы Рождественской.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+