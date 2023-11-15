Профильная комиссия Думы Нижнего Новгорода согласовала проект бюджета - 2024 Экономика

Постоянная комиссия Гордумы по бюджетной, финансовой и налоговой политике на заседании 30 ноября согласовала проект бюджета Нижнего Новгорода на 2024 год.

Директор департамента финансов Юрий Мочалкин представил депутатам информацию об основных параметрах бюджета на следующий год, а также о расходах по отраслям городского хозяйства.

Так, запланированные доходы бюджета Нижнего Новгорода в 2024 году составят 53 млрд 980,9 млн рублей: 26,62 млрд - собственные доходы, 27,36 млрд - межбюджетные трансферты.

Прогнозируемые налоговые поступления составят 22,621 млрд рублей - из них 64% - в виде НДФЛ, 19% - налоги на совокупный доход, 15% - налоги на имущество. Неналоговые доходы ожидаются в размере 3,999 млрд рублей, основной объём составят доходы от сдачи в аренду земли (34%).

Расходы на 2024 год запланированы в сумме 56,424 млрд рублей - это на 5,523 млрд больше, чем в 2023 году.

Основные средства - 61% или 34,6 млрд рублей - будут направлены на социальную сферу - в частности, на образование, культуру, социальную политику, развитие физкультуры и спорта.

На содержание учреждений образования будет направлено 20,318 млрд рублей - с учётом межбюджетных трансфертов.

Председатель постоянной комиссии Марк Фельдман отметил, что проект бюджета – это сбалансированный документ, где учтены все необходимости и все возможности.

"Но самое главное – бюджет на 2024 год реально социально ориентированный, 61% средств напрямую идут на социальные нужды. Бюджет – это закон, мы должны его придерживаться, и это не значит, что мы не должны бороться за его увеличение или за более эффективную работу в расходной части", - подчеркнул депутат.

Напомним, проект бюджета Нижнего Новгорода был внесён в Гордуму 15 ноября. Документ уже рассмотрели комиссии по социальной политике, по транспорту и дорожному хозяйству, по местному самоуправлению и по имуществу и земельным отношениям, а также по экологии и городскому хозяйству.

13 декабря 2023 года главный финансовый документ города будет рассмотрен на очередном заседании Думы. Постоянная комиссия по бюджетной, финансовой и налоговой политике рекомендовала принять его при голосовании.