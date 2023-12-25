Юрий Шалабаев: "Профессиональное журналистское сообщество – это один из символов идентичности Нижнего" Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с Днем печати.

"Традиционно в День печати поздравления принимают все те, кто так или иначе связан с журналистикой. Я хотел бы поблагодарить нижегородцев, работающих в СМИ и медиа, за их самоотверженную работу на благо нашего города. Профессиональное журналистское сообщество – это один из символов идентичности Нижнего.

Днем и ночью, в жару и в мороз вы ищете новости, задаете вопросы, связываете факты, пишете статьи, снимаете сюжеты, чтобы предоставить нижегородцам самую объективную информацию о происходящих событиях. А для нас СМИ – один из важнейших каналов для получения обратной связи от горожан.

Спасибо за вашу работу. Желаю вдохновения, творческих успехов и стойкости в вашем благородном труде. Хороших новостей!" - говорится в поздравлении.