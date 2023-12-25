Парковку автомобилей запретят на участке улицы Лесной в Нижнем Новгороде Общество

Парковку автомобилей ограничат на участке улицы Лесной в Нижнем Новгороде с 6 февраля.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города, речь идет об участке дороги около дома №44 по ул. Дьяконова.

"Изменения в организации движения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта", - уточнили в департаменте.

Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться с условиями движения и парковки на данном участке и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что ГИБДД Нижнего Новгорода эвакуировала 7877 автомобилей за нарушение правил стоянки за 10 месяцев 2023 года.