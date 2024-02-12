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Общество

Организацию дорожного движения изменили на улице Ларина на въезде в Нижний Новгород

14 февраля 2024 10:08  [278] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

На въезде в Нижний Новгород на улице Ларина изменилась схема дорожного движения.  

В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства пояснили, что на светофорном объекте в районе остановки "Молококомбинат" появились два отдельных режима работы – в утренние и вечерние пиковые часы, а также увеличен цикл работы светофоров - до 150 секунд.

"Кроме того, по разработанному Центром организации дорожного движения техническому заданию специалистами МБУ "СМЭУ" было размещено восемь дорожных знаков "Направления движения по полосам", помогающие водителям выбрать правильную полосу для движения и снизить количество перестроений.  Эти изменения позволили гармонизировать движение транспорта на этом участке улично-дорожной сети и уменьшить заторы на въезде в город на Ларина", – отметили специалисты департамента.

Ранее сообщалось, что ограничение движения транспорта по площади Свободы продлено до 20 апреля.

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Теги:
Транспорт
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