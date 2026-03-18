Флаг России украсит нижегородскую телебашню в День присоединения Крыма Общество

Нижегородская телебашня включит особую подсветку в День воссоединения Крыма с Россией 18 марта. Об этом сообщили в пресс-службе филиала РТРС "Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр".

Башню в центре города украсит иллюминация в цветах российского триколора. Динамическая световая композиция создаст визуальный образ развевающегося на ветру флага, а дополнительный эффект мерцания, напоминающий стробоскоп, усилит яркость видеосценария.



Праздничная подсветка будет работать с 19:30 до 21:30.

Напомним, что губернатор Глеб Никитин поздравил нижегородцев с 12-й годовщиной возвращения Крыма в состав РФ.