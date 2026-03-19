  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

Нижегородцы могут подать заявку на участие во 2-м сезоне Всероссийского конкурса "Родная игрушка"

18 марта 2026 14:24
Нижегородцы могут подать заявку на участие во 2-м сезоне Всероссийского конкурса "Родная игрушка"

Фото: Константин Бирюков, пресс-служба Российского общества "Знание"

Официальный старт второго сезона Всероссийского конкурса «Родная игрушка был дан в национальном центре «Россия» на заседании организационного комитета. Организаторами конкурса выступают Российское общество «Знание» и «Движение первых».

В мероприятии принял участие заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Иван Куликов. Мероприятие открыла советник президента Российской Федерации, председатель организационного комитета конкурса Елена Ямпольская.

Второй сезон конкурса посвящен созданию игр и игрушек специально для системы дошкольного образования.

«Сегодня важно уделять внимание не только качеству и безопасности детских товаров, но и их содержанию. Именно через привычные и понятные форматы – игру, визуальные образы, взаимодействие – у ребёнка формируется интерес к культуре, истории и традициям своей страны. Не менее значимо, что к созданию подобных продуктов могут подключаться не только профессиональные разработчики, но и талантливые энтузиасты, в том числе молодёжь. Уверен, что в нашем регионе есть люди, способные предложить современные, интересные и по-настоящему содержательные решения для детской аудитории», – отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Прием заявок в номинации «Идеи игр и игрушек» продлится до 5 июня, номинациях «Прототипы игр и игрушек» и «Готовая продукция» - до 14 августа. Участниками конкурса могут стать все желающие старше 14 лет независимо от опыта и профессионального статуса.

Всего во втором сезоне планируется поддержать до 45 проектов – до 15 победителей в каждой номинации.

Подробности – на сайте конкурса https://znanierussia.ru/igrushka.

В конце 2025 года уже были выпущены первые семь игр и игрушек-победителей первого сезона общим тиражом 162 тысячи экземпляров. Из них примерно 27 тысяч уже продано.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».

Ранее сообщалось, что в нижегородском аэропорту юным пассажирам раздают раскраски с персонажами "Родной игрушки".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Конкурсы Общество "Знание"
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных