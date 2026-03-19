Нижегородцы могут подать заявку на участие во 2-м сезоне Всероссийского конкурса "Родная игрушка" Общество

Фото: Константин Бирюков, пресс-служба Российского общества "Знание"

Официальный старт второго сезона Всероссийского конкурса «Родная игрушка был дан в национальном центре «Россия» на заседании организационного комитета. Организаторами конкурса выступают Российское общество «Знание» и «Движение первых».

В мероприятии принял участие заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Иван Куликов. Мероприятие открыла советник президента Российской Федерации, председатель организационного комитета конкурса Елена Ямпольская.

Второй сезон конкурса посвящен созданию игр и игрушек специально для системы дошкольного образования.

«Сегодня важно уделять внимание не только качеству и безопасности детских товаров, но и их содержанию. Именно через привычные и понятные форматы – игру, визуальные образы, взаимодействие – у ребёнка формируется интерес к культуре, истории и традициям своей страны. Не менее значимо, что к созданию подобных продуктов могут подключаться не только профессиональные разработчики, но и талантливые энтузиасты, в том числе молодёжь. Уверен, что в нашем регионе есть люди, способные предложить современные, интересные и по-настоящему содержательные решения для детской аудитории», – отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Прием заявок в номинации «Идеи игр и игрушек» продлится до 5 июня, номинациях «Прототипы игр и игрушек» и «Готовая продукция» - до 14 августа. Участниками конкурса могут стать все желающие старше 14 лет независимо от опыта и профессионального статуса.

Всего во втором сезоне планируется поддержать до 45 проектов – до 15 победителей в каждой номинации.

Подробности – на сайте конкурса https://znanierussia.ru/ igrushka.

В конце 2025 года уже были выпущены первые семь игр и игрушек-победителей первого сезона общим тиражом 162 тысячи экземпляров. Из них примерно 27 тысяч уже продано.

