Депутаты ознакомились с отчетом о работе Нижегородского городского лесничества за 2023 год Экономика

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

20 февраля 2024 года состоялось заседание постоянной комиссии по экологии под председательством Германа Карачевского.

Депутаты рассмотрели четыре вопроса, касающиеся внесения изменений в бюджет города на текущий год и на плановый период 2025-2026 годов, а также результатов реализации отдельных государственных полномочий в сфере благоустройства.

Кроме того, депутаты ознакомились с итогами работы Нижегородского городского лесничества за 2023 год и планами на 2024 год. Основные мероприятия, проводимые муниципальным учреждением, направлены на предотвращение возникновения лесных и торфяных пожаров, лесовосстановление и уход за городскими лесами.

В части осуществления муниципального лесного контроля в 2023 году специалистами проведены выездные обследования 15 городских лесов, расположенных в Московском и Сормовских районах города.

"Сегодняшняя повестка постоянной комиссии была посвящена заслушиванию отчетов о проделанной работе в сфере экологии. Основное внимание было уделено подготовке к наступающему весеннему сезону. Информацию по существу рассмотренных вопросов депутаты приняли к сведению", – подытожил Герман Карачевский.