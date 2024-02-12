Щит "Владимир" будет идти до площади Свободы 9 месяцев
Полумарафон "Беги, Герой!" пройдёт в Нижнем Новгороде 19 мая
Cбор заявок на конкурс общественных инициатив "СВЕТИ"
Фестиваль "Небофест" пройдёт в Нижнем Новгороде 26 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
20 февраля 2024 14:49  [107] Депутаты ознакомились с отчетом о работе Нижегородского городского лесничества за 2023 год
20 февраля 2024 12:20  [146] Сельхозпредприятия Нижегородской области увеличили производство мяса и молока
20 февраля 2024 12:11  [148] АО "РУМО" разрабатывает новую электростанцию в рамках полученной государственной субсидии
20 февраля 2024 09:57  [172] Т Плюс увеличила выработку электроэнергии в 2023 году на 4,5%
20 февраля 2024 09:26  [196] Депутаты Гордумы приняли отчёт о реализации проекта туристского кода центра Нижнего Новгорода
19 февраля 2024 14:39  [333] Выработка на нижегородском производстве "Лунское море" выросла на 90% благодаря нацпроекту "Производительность труда"
19 февраля 2024 13:40  [279] Расходы бюджета Нижегородской области увеличатся на 15 млрд рублей
17 февраля 2024 09:53  [607] Министр цифрового развития РФ высоко оценил потенциал нижегородских разработок
16 февраля 2024 17:29  [482] Нижегородская область лидирует среди регионов РФ по реализации нацпроекта "Производительность труда"
15 февраля 2024 17:38  [550] Нижегородская область вошла десятку регионов РФ по объемам отгруженной продукции
Экономика

Депутаты ознакомились с отчетом о работе Нижегородского городского лесничества за 2023 год

20 февраля 2024 14:49  [107] Экономика

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

20 февраля 2024 года состоялось заседание постоянной комиссии по экологии под председательством Германа Карачевского.

Депутаты рассмотрели четыре вопроса, касающиеся внесения изменений в бюджет города на текущий год и на плановый период 2025-2026 годов, а также результатов реализации отдельных государственных полномочий в сфере благоустройства.

Кроме того, депутаты ознакомились с итогами работы Нижегородского городского лесничества за 2023 год и планами на 2024 год. Основные мероприятия, проводимые муниципальным учреждением, направлены на предотвращение возникновения лесных и торфяных пожаров, лесовосстановление и уход за городскими лесами.

В части осуществления муниципального лесного контроля в 2023 году специалистами проведены выездные обследования 15 городских лесов, расположенных в Московском и Сормовских районах города.

"Сегодняшняя повестка постоянной комиссии была посвящена заслушиванию отчетов о проделанной работе в сфере экологии. Основное внимание было уделено подготовке к наступающему весеннему сезону. Информацию по существу рассмотренных вопросов депутаты приняли к сведению", – подытожил Герман Карачевский.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума Лесное хозяйство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph