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Спорт

Более 200 спортсменов стали участниками фестиваля адаптивного спорта "Нижегородский ПараСпорт"

22 марта 2024 17:19  [43] Спорт

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Первый областной фестиваль адаптивного спорта "Нижегородский ПараСпорт" прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе "Приокский". 

Как сообщает пресс-служба администрации Приокского района, в турнире приняли участие 240 спортсменов в возрасте от 12 до 18 лет из 15 образовательных организаций Кстовского и Богородского районов Нижегородской области, Московского, Советского, Автозаводского и Приокского районов Нижнего Новгорода. 

Программа фестиваля включала в себя волейбол сидя, настольный теннис, дартс, пауэрлифтинг, а также соревнования по настольным спортивным играм, таким как матрешка, джакколо, корнхолл и японский бильярд. Кроме того, для участников провели презентацию современных оздоровительных практик: йога, цигун, степ-аэробика и пилатес.

По словам инициатора фестиваля, победителя гранта Федерального агентства по делам молодежи "Росмолодежь" Анатолия Оринчука, мероприятие проводилось с целью расширить социальную интеграцию школьников с ограниченными возможностями здоровья, включая инвалидов.

"У нас почти нет подобных мероприятий, где на одной площадке могут состязаться школьники с ОВЗ, включая инвалидов, которые учатся в различных учебных учреждениях. Надеемся, что мероприятие позволит участникам поверить в себя и найти себя в спорте, ведь многие из них еще недавно были освобождены от физической культуры и считали, что спорт это не их удел! Спасибо всем, кто помог реализовать идею", – сказал Анатолий Оринчук.

Ранее сообщалось, что для детей, которые занимаются конным спортом и адаптивной верховой ездой в зооцентре "Надежда", приобрели шесть лошадей.

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Теги:
Инвалиды Соревнования Спорт
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