Боец СВО с позывным "Руж" помогает готовить новобранцев к службе Общество

Фото: Дом народного единства

Военнослужащий с позывным "Руж" прибыл в командировку в Нижний Новгород. Как сообщает Дом народного единства, вместе с однополчанами он помогает формировать новые воинские подразделения и готовит новобранцев к службе.

"Руж" служит в разведывательном отряде. Он командир группы, награжден Орденом мужества.По его словам, его отряд ведет воздушную и наземную разведку, а также выполняет диверсионные работы. В настоящий момент на СВО, по словам бойца очень востребованы операторы БПЛА.

"Дроны используем и для разведки, и для уничтожения техники противника. Хорошо, что такие специалисты приходят, заключают контракты", - рассказал участник спецоперации.

До СВО молодой человек был индивидуальным предпринимателем. Его компания занималась обслуживанием систем видеонаблюдения. После окончания спецоперации возвращаться к привычной гражданской жизни не собирается.

"Планирую получить военное образование, служить дальше. Если не это, то думаю открыть свой учебный центр и заниматься патриотическим воспитанием молодежи", - поделился планами "Руж".

Напомним, Отправка нижегородцев к месту службы и выдача дополнительного снаряжения обеспечивается координационным центром по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей,который действует на базе Дома народного единства.

Узнать подробнее о службе по контракту, а также предоставляемой амуниции можно на сайте или в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 По телефону центра можно задать и вопросы о зачислении в новые военные формирования, по которым можно также обращаться в единый пункт отбора по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.