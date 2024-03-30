Строительство новых муниципальных домов начнется в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Строительство ещё трёх новых муниципальных домов для расселения нижегородцев из аварийного жилья начнется в разных районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев. По его словам, в этой связи городской бюджет увеличен на 1,3 млрд рублей за счёт целевой субсидии из областного бюджета.

В прошлом году в столице Приволжья на Автозаводе были сданы первые три муниципальных дома более чем на 380 квартир. Люди из ветхого жилья уже заселились в них. В общей сложности до 2028 года планируется улучшить жилищные условия жителям 255 аварийных домов.

Юрий Шалабаев отметил, что с 2020 года темпы расселения растут. Так, в 2020 году свои жилищные условия улучшили 685 человек, а в 2023 – уже 1760. Всего за эти годы расселили 55 тысяч кв. метров аварийного жилья, 4,5 тысячи человек переехали в комфортные квартиры. Практика строительства муниципального жилья в каждом районе будет продолжена.

Ранее сообщалось, что жильцам аварийного дома по переулку Вахитова предлагают варианты расселения, поскольку жители дома отказались от переезда в маневренный фонд