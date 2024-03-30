Ограничения на проезд большегрузов начнут действовать с 1 апреля
Лауреаты регионального фестиваля "Премьеры сезона"
Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
04 апреля 2024 13:04  [53] Фонд "Защитники Отечества" запустил на Госуслугах раздел по мерам поддержки ветеранов СВО
04 апреля 2024 12:39  [96] Строительство новых муниципальных домов начнется в Нижнем Новгороде
04 апреля 2024 12:03  [111] Более 1,3 млрд рублей дополнительно будет направлено в 2025 году на расселение аварийного жилья
04 апреля 2024 11:48  [123] Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
04 апреля 2024 11:35  [143] Виртуальную "Карту жителя" первыми в России запустили в Нижегородской области
04 апреля 2024 11:08  [148] "Деловой ландшафт" создадут около новых станций метро в Нижнем Новгороде
04 апреля 2024 10:51  [130] Зооцентр "Надежда" во время каникул посетили 150 нижегородских школьников
04 апреля 2024 10:00  [152] Физическая активность – неотъемлемый атрибут жизни
04 апреля 2024 09:21  [158] Движение транспорта ограничат на улице Пожарского в апреле
04 апреля 2024 09:06  [163] Должникам-физлицам Нижегородской области с начала года начислено 7,9 млн рублей пени
Общество

Строительство новых муниципальных домов начнется в Нижнем Новгороде

04 апреля 2024 12:39  [96] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Строительство ещё трёх новых муниципальных домов для расселения нижегородцев из аварийного жилья начнется в разных районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев. По его словам, в этой связи городской бюджет увеличен на 1,3 млрд рублей за счёт целевой субсидии из областного бюджета.

В прошлом году в столице Приволжья на Автозаводе были сданы первые три муниципальных дома более чем на 380 квартир. Люди из ветхого жилья уже заселились в них. В общей сложности до 2028 года планируется улучшить жилищные условия жителям 255 аварийных домов.

Юрий Шалабаев отметил, что с 2020 года темпы расселения растут. Так, в 2020 году свои жилищные условия улучшили 685 человек, а в 2023 – уже 1760. Всего за эти годы расселили 55 тысяч кв. метров аварийного жилья, 4,5 тысячи человек переехали в комфортные квартиры. Практика строительства муниципального жилья в каждом районе будет продолжена.

Ранее сообщалось, что жильцам аварийного дома по переулку Вахитова предлагают варианты расселения, поскольку жители дома отказались от переезда в маневренный фонд

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ветхий фонд Жилье Строительство
Поделиться:
Новости по теме
29 марта 2024 09:50  [457] Более 507 тыс. кв. м жилья введено в эксплуатацию в Нижегородской области за два месяца 2024 года
25 марта 2024 18:09  [508] Жильцам аварийного дома по переулку Вахитова предлагают варианты расселения
18 марта 2024 17:29  [553] Аварийный дом снесут на улице Фильченкова в Нижнем Новгороде в мае
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph