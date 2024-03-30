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Общество

Пассажиропоток "Ласточек" из Нижнего Новгорода в Киров вырос на 20% 

12 апреля 2024 10:34  [120] Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Скоростные электрички "Ласточка" по маршруту Нижний Новгород – Киров за три месяца текущего года перевезли более 41 тыс. пассажиров.

Как сообщает пресс-служба ГЖД, это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В общей сложности за 1 квартал 2024 года "Ласточки" в сообщении с Нижним Новгородом доставили почти 886 тыс. пассажиров, в том числе по маршруту Нижний Новгород – Москва перевезено более 835 тыс. пассажиров. Это на 11,6% больше, чем в 2023 году.

Из Нижнего Новгороде в Иваново на скоростном электропоезде "Ласточка" за январь-март 2024 года доехали 9,7 тыс. пассажиров.

Напомним, ранее сообщалось, что с началом дачного сезона в Нижегородской области будут введены дополнительные электрички.

Ранее сообщалось, ГЖД начнёт ремонт путей на своих магистралях в апреле 2024 года. Самые масштабные работы на территории Нижегородской области пройдут на участках Ветлжуская – Шеманиха, Андосово – Пильна, Шониха – Зименки и Пижма – Буреполом.

Также сообщалось, что дополнительный дневной поезд запущен на маршруте Нижний Новгород – Москва.

 

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Теги:
ГЖД Железная дорога
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