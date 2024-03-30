Нижегородские проекты одержали победу в грантовом конкурсе "Движения Первых" Общество

Фото: "Движение Первых"

Тринадцать проектов от Нижегородской области признаны победителями по результатам второго сезона грантового конкурса "Движения Первых".

Как сообщает пресс-служба правительства региона, на реализацию проектов-победителей будет направлена грантовая поддержка в размере около 47 млн рублей. Общий грантовый фонд в 2024 году составил 1,4 млрд рублей.

Ключевой задачей конкурса является привлечение детей и молодежи в проектную деятельность, направленную на воспитание, развитие, самореализацию и организацию досуга детей и молодежи. В общей сложности в этом году было подано около 6 тысяч заявок из 88 регионов России на общую сумму более 16,4 млрд рублей. Самыми популярными направлениями стали "Патриотизм и историческая память", "Культура и искусство" и "Образование и знания".

Самые уникальные, современные и проработанные идеи получают субсидирование от "Движения Первых", региональных органов власти и местных сообществ. На полученные средства будут реализованы инициативы, которые предложат дети вместе с единомышленниками и взрослыми.

Самая большая сумма гранта среди нижегородских проектов (около 12 млн рублей) досталась Инженерной экспресс-школе "Без пилота" (АНО ДПО "Центр новых форм развития образования") – формирование навыков в сфере беспилотных технологий. Структура проекта состоит из практикумов, во время которых дети получают необходимые компетенции по управлению беспилотными воздушными судами.

Во второй раз грантовую поддержку получила "Территория Коммуникаций - Школы" (АНО ПМИ "Вектор полёта") по направлению "Учись и познавай!", которое ориентировано на развитие коммуникативных навыков подростков в возрасте от 15 до 18 лет, а также на развитие лидерских качеств, умение разрешения конфликтных ситуаций, которые возникают в коллективе и на выстраивание качественных связей для достижения общей цели.

В направлении "Создавай и вдохновляй!" победителем грантового конкурса стал Фестиваль юниор-лиги КВН "Нижний Новгород" (общественная организация "Союз КВН Нижегородской области") для ребят от 7 до 18 лет. Проект включает в себя отбор и обучение участников, показ и отработку навыков на районных кубках КВН и проведение финального гала-концерта фестиваля для 15 лучших команд, отобранных по итогам районных кубков.

Напомним, что конкурсный отбор на предоставление из федерального бюджета грантов в формате субсидий юрлицам и индивидуальным предпринимателям на организацию и проведение проектных активностей проводился с 1 февраля по 4 марта текущего года в рамках реализации федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ" нацпроекта "Образование".