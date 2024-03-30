Павел Солодкий: "Мы можем сделать лучшую программу по восстановлению ОКН в России" Бизнес

Бизнесмены, которые участвуют в конкурсе на восстановлению объектов культурного наследия, могут получить поддержку из бюджета Нижегородской области. Об этом заявил Уполномоченный по правам предпринимателей региона Павел Солодкий.

"Владельцы ОКН могут получить компенсацию за восстановление кровли, фасада, окон. Также они могут получит компенсацию по кредиту в размере 2-3% за восстановление объектов культурного наследия", - рассказал бизнес-омбудсмен.

"Мы на этом не останавливаемся и можем разработать программу по восстановлении ОКН в России. В Нижнем Новгороде десятки, а в регионе сотни объектов, которые ждут своего инвестора для их восстановления. Мы готовы делиться нашим опытом по восстановлению ОКН на всех уровнях", - добавил Солодкий.

Напомним, что среди действующих в Нижегородской области мер поддержки владельцев исторической недвижимости можно выделить субсидию на возмещение части затрат на сохранение ОКН и выявленных ОКН; субсидию на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлечённым на сохранение ОКН и выявленных ОКН; субсидию на возмещение части процентной ставки по кредитам на создание гостиниц; освобождение собственников ОКН от налога на имущество; предоставление неиспользуемых ОКН в аренду за 1 рубль.