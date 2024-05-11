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Наталья Савицкая: Гипертония - самая опасная болезнь

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ежегодно во всем мире 17 мая отмечается Всемирный День борьбы с артериальной гипертонией. Этот день обращает внимание каждого из нас на необходимость своевременной профилактики, ведь высокое артериальное давление (гипертония) – главный фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, по его вине случается 19% смертей в мире. Гипертония без лечения может привести к инсульту, ишемической болезни сердца и смерти. О том, что же такое гипертония, и об ее опасности рассказывает главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

- Наталья Николаевна, чем чревато повышенное артериальное давление?

- Мировая статистика указывает, что менее 50% взрослых с артериальной гипертензией знают, что у них либо стабильно высокое давление, либо оно "скачет".

Артериальное давление (АД) – это давление крови на стенки сосудов, оно зависит от возраста, пола, времени суток физической активности, стресса и других факторов. АД так же зависит от работы сердца и от эластичности и тонуса кровеносных сосудов.

У детей дошкольного возраста АД в среднем равно 80/50, у подростков – 110/70, и в дальнейшем с возрастом оно незначительно увеличивается. Но в любом случае АД у взрослых не должно превышать 140/90.

При повышенном давлении человеку ставится диагноз артериальной гипертонии или гипертензии, а при пониженном – гипотензии или гипотонии. При этом длительно текущая артериальная гипертензия значительно опаснее для здоровья, чем гипотензия. Как показывают результаты исследований, с каждыми +10 мм рт. ст. увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 30%, в 7 раз чаще развиваются нарушения мозгового кровообращения (инсульты), в 4 раза чаще – ишемическая болезнь сердца, в 2 раза чаще поражаются сосуды ног. Длительная текущая или тяжелая (160/100 и выше) артериальная гипертензия при отсутствии лечения на 50% повышает риск внезапной смерти.

- Каковы же факторы риска развития гипертонии?

К поддающимся контролю факторам риска относятся: нездоровый рацион питания (чрезмерное потребление соли, значительное содержание насыщенных жиров и трансжиров в пище, недостаточное потребление овощей и фруктов); недостаточная физическая активность; употребление табака и алкоголя; избыточная масса тела и ожирение.

Не поддающиеся контролю факторы риска включают в себя наличие гипертонии у прямых родственников, возраст старше 65 лет и сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет или заболевания почек.

- Существуют ли у гипертонии типичные симптомы?

- Среди типичных симптомов артериальной гипертонии можно назвать головные боли в ранние утренние часы; кровотечение из носа, нарушение сердечного ритма; ухудшение зрения и звон в ушах. А тяжелая гипертония может вызывать слабость, тошноту, рвоту, спутанность сознания, внутреннее напряжение, боли в груди и мышечный тремор.

Единственным способом выявления гипертонии является измерение кровяного давления медицинским специалистом. Несмотря на то, что измерять кровяное давление можно и самостоятельно при помощи автоматических устройств, для оценки риска и связанных с этим расстройств раз в год обследование все же должен проводить медицинский специалист. В связи с этим важно ежегодно проводить обследование своего здоровья в рамках профилактического медицинского осмотра или диспансеризации.

- Как защитить себя от развития заболевания? Есть ли какие-то меры профилактики?

- Вероятность развития гипертонии и ее неблагоприятных последствий может быть сведена к минимуму при применении профилактических мер, таких как:
- сокращение потребления соли (до уровня менее 5 г в день);
- увеличение доли фруктов и овощей в рационе;
- регулярная физическая активность;
- отказ от потребления табака;
- сокращение потребления алкоголя;
- ограничение потребления пищевых продуктов с большим содержанием насыщенных жиров;
- исключение трансжиров из состава пищевой продукции или уменьшение их содержания.

Лицам с артериальной гипертонией помимо вышеперечисленных профилактических мер необходимо уменьшить и контролировать стрессовые состояния; регулярно проверять артериальное давление; заниматься здоровьем - лечить гипертонию и другие заболевания.

Гипертонию называют "молчаливым убийцей", поскольку она часто не подает тревожных сигналов и протекает бессимптомно. Поэтому так важно регулярно измерять кровяное давление.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
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