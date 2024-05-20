Лаборатория Нижегородского ГУАД проверила около 40 образцов асфальтобетона Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Лаборатория Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области проводит проверку материалов для производства асфальтобетона, который будет применяться в ремонте дорог. Как сообщает региональный Минтранс, с момента начала ремонтной кампании было проверено около 40 образцов.

Лаборатория проверяет исходные материалы: песок, щебень, минеральные порошки, полимер-битумные вяжущие, а также готовые смеси на соответствие ГОСТам. Помимо этого, после укладки асфальта берутся пробы, которые проверяются на прочность и состав. Многоэтапный контроль помогает максимально обеспечить качество ремонта в части используемых материалов.

Потребность подрядных организацией в асфальте для ремонта дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Нижегородской области покрывают 57 заводов с суммарной производительностью более 6 тонн в сутки. Производственные предприятия обновили оборудование, закупили дорожно-строительные материалы.Также к сезону подготовлены: асфальтоукладчики, катки, фрезы и самосвалы прошли техосмотры. Укомплектован штат специалистов.

Напомним, на данный момент в Нижегородской области заключено 74 государственных контракта на ремонт 102 участков дорог общей протяженностью около 450 км и свыше 1,3 тысяч погонных метров покрытия искусственных сооружений. На эти цели будет направлено 11,9 млрд рублей.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации".

Ранее сообщалось, что участок проспекта Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют за 30 млн рублей.