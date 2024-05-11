Ремонт путепровода на улице Кузбасской завершится в октябре
Сосна из Нижегородской области претендует на звание дерева года России
Правила приёма на целевое обучение в вузы изменили
Портовый кран возвращается на нижегородскую Стрелку
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
14 мая 2024 16:30  [58] Ремонт деформационного шва начался на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде
14 мая 2024 16:10  [83] Депутаты предложили разработать концепцию развития пляжей в Нижнем Новгороде
14 мая 2024 15:47  [90] "Поезда здоровья" с начала 2024 года посетили 280 населенных пунктов Нижегородской области
14 мая 2024 15:19  [118] Весеннее половодье завершилось на Горьковском водохранилище
14 мая 2024 14:55  [119] Около 14 тысяч кустарников посадят в 2024 году в Нижнем Новгороде
14 мая 2024 14:30  [193] Свыше 30 фальшивых купюр выявили в Нижегородской области в I квартале 2024 года
14 мая 2024 14:15  [125] Более тысячи нижегородских семей направили маткапитал на образование детей в 2024 году
14 мая 2024 13:54  [123] Наталья Савицкая: Гипертония - самая опасная болезнь
14 мая 2024 13:00  [147] Глеб Никитин занял 12 место среди глав регионов по упоминаниям в Telegram в апреле
14 мая 2024 12:30  [169] Нижегородцы смогут пройти бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ 17 мая
Общество

Ремонт деформационного шва начался на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде

14 мая 2024 16:30  [58] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

На Мызинском мосту в Нижнем Новгороде начали ремонтировать деформационный шов. Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, комплектующие для ремонта уже поступили, подрядчик начал подготовительные работы, после чего приступит к основным.

На мосту предполагаются замена упруго-скользящих элементов шва и установка новых резиновых компенсаторов, которые обеспечивают плавность движения по шву. Модернизация старых металлических конструкций позволит продлить срок службы переправы.

Специалисты подрядной организации ООО "Мостстрой" по контракту должны завершить ремонтные работы в июне. Однако рабочие обещают завершить все работы досрочно, для этого работы будут идти в две смены круглосуточно.

Не смотря на то, что основные работы будут проводиться внутри моста, во время ремонта будут поочередно перекрываться полосы движения. Водителей просят отнестись к временным ограничениям с пониманием.

В настоящее время сейчас скорость движения по Мызинскому мосту ограничена до 40 км/ч для предотвращения ДТП и в целях сохранения конструкций моста в исправном состоянии.

Напомним, профилактические работы по техническому обслуживанию деформационных швов на Мызинском мосту проходили в феврале.

Ранее сообщалось, что частичное перекрытие Мызинского моста для планового ремонта начнётся с 14 мая.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мост Ремонтные работы
Поделиться:
Новости по теме
11 мая 2024 14:47  [782] Частичное перекрытие Мызинского моста для планового ремонта начнётся с 14 мая
28 февраля 2024 14:53  [732] Максимальная скорость движения по Мызинскому мосту снижена до 40 км/ч
12 февраля 2024 11:40  [1234] Мызинский мост в Нижнем Новгороде частично перекрыли для ремонта 12 февраля
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
11 мая 2024 17:42Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph