Ремонт деформационного шва начался на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

На Мызинском мосту в Нижнем Новгороде начали ремонтировать деформационный шов. Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, комплектующие для ремонта уже поступили, подрядчик начал подготовительные работы, после чего приступит к основным.

На мосту предполагаются замена упруго-скользящих элементов шва и установка новых резиновых компенсаторов, которые обеспечивают плавность движения по шву. Модернизация старых металлических конструкций позволит продлить срок службы переправы.

Специалисты подрядной организации ООО "Мостстрой" по контракту должны завершить ремонтные работы в июне. Однако рабочие обещают завершить все работы досрочно, для этого работы будут идти в две смены круглосуточно.

Не смотря на то, что основные работы будут проводиться внутри моста, во время ремонта будут поочередно перекрываться полосы движения. Водителей просят отнестись к временным ограничениям с пониманием.

В настоящее время сейчас скорость движения по Мызинскому мосту ограничена до 40 км/ч для предотвращения ДТП и в целях сохранения конструкций моста в исправном состоянии.

Напомним, профилактические работы по техническому обслуживанию деформационных швов на Мызинском мосту проходили в феврале.

Ранее сообщалось, что частичное перекрытие Мызинского моста для планового ремонта начнётся с 14 мая.