Глеб Никитин: "Сложно переоценить вклад бизнеса в развитие региона" Бизнес

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днём российского предпринимательства.

"Уважаемые представители бизнес-сообщества Нижегородской области! Поздравляю вас с Днём предпринимателя!

Сложно переоценить ваш вклад в развитие региона. В прошлом году экономика области показала рекордный рост, рекордные показатели были и у инвестиционной активности. Сейчас положительные тенденции сохраняются. Это было бы невозможным без вашей инициативы и ответственности. В регионе, несмотря на все внешние вызовы, реализовано много новых проектов в самых разных отраслях. Вы создайте дополнительные рабочие места, производите импортозамещающую продукцию, осваиваете новые направления.

Важность вашей работы в своем Послании Федеральному Собранию отметил Президент России Владимир Путин. В стране действует целый ряд мер поддержки предпринимательской инициативы, постоянно внедряются новые механизмы. Немало сделано и на региональном уровне. Особенно ценно, что все такие решения принимаются вместе с вами, после прямых обсуждений. Это говорит о вашей вовлеченности в судьбу всей страны, стремлении работать в общих интересах!

В этот праздник желаю вам никогда не терять веры в себя и свою миссию! Не бойтесь создавать новое и двигаться вперед! Здоровья и сил на все задуманное!", - сказал глава региона.