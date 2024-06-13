Проект "Команда креативных практик" начинает третью волну приема заявок на участие Бизнес

Фото: АНО "Центр 800"

17 июня начинается прием заявок на участие в третьей волне проекта "Команда креативных практик". Как сообщает АНО "Центр 800", проект нацелен на развитие и поддержку лучших инициатив в сфере креативных индустрий. Общий объем грантовой поддержки в этом году составляет 130 млн рублей.

Третий этап сбора заявок продлится до 7 июля включительно. Он будет направлен на работу с действующими культурными организациями и коллективами, которые ведут свою активную творческую деятельность не менее трех лет.

Творческие инициативы нижегородцев будут поддержаны по шести направлениям: гастрономия, мода, ремесло, кино, искусство и театр. Сумма поддержки может составить до 4 млн рублей.

Более подробную информацию можно найти на сайте креативных индустрий, где размещена вся необходимая информация и методические рекомендации по заполнению заявок.

Ранее сообщалось, что грантовую поддержку в 2023 году получили 36 креативных инициатив нижегородцев