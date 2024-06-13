Проект "Команда креативных практик" начинает третью волну приема заявок на участие

Фото:
17 июня начинается прием заявок на участие в третьей волне проекта "Команда креативных практик". Как сообщает АНО "Центр 800", проект нацелен на развитие и поддержку лучших инициатив в сфере креативных индустрий. Общий объем грантовой поддержки в этом году составляет 130 млн рублей.
Третий этап сбора заявок продлится до 7 июля включительно. Он будет направлен на работу с действующими культурными организациями и коллективами, которые ведут свою активную творческую деятельность не менее трех лет.
Творческие инициативы нижегородцев будут поддержаны по шести направлениям: гастрономия, мода, ремесло, кино, искусство и театр. Сумма поддержки может составить до 4 млн рублей.
Более подробную информацию можно найти на сайте креативных индустрий, где размещена вся необходимая информация и методические рекомендации по заполнению заявок.
Ранее сообщалось, что грантовую поддержку в 2023 году получили 36 креативных инициатив нижегородцев
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+