Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
Перекрытие Рождественской по выходным для гастрофестиваля
Лютеранское кладбище XVII века нашли у метромоста в Нижнем Новгороде
Лучших дворников 2024 года наградили в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
14 июня 2024 12:19  [206] Мобильность, качество, цена
14 июня 2024 10:00  [346] Coca-Cola и Starbucks допускают возвращение в Россию в ближайшие годы
14 июня 2024 09:14  [236] Более 58 млн рублей льготных займов выдано нижегородским компаниям с начала 2024 года
13 июня 2024 16:39  [281] ВТБ внедрил новую платформу по оценке рисков брокерских продуктов
13 июня 2024 15:34  [292] Более 30 нижегородских компаний стали участниками реверсной бизнес-миссии
13 июня 2024 15:18  [261] Лаборатория МегаФона протестировала Р-ФОН
13 июня 2024 14:51  [275] Проект "Команда креативных практик" начинает третью волну приема заявок на участие
13 июня 2024 11:16  [251] МТС в Нижегородской области подготовила сеть к летнему сезону
13 июня 2024 07:57  [329] Нижегородский производитель автохимии увеличил выработку на 56% благодаря нацпроекту
13 июня 2024 07:51  [301] ГОСТы для маркетплейсов введут в России в 2025 году
Бизнес

Проект "Команда креативных практик" начинает третью волну приема заявок на участие

13 июня 2024 14:51  [275] Бизнес

Фото: АНО "Центр 800"

17 июня начинается прием заявок на участие в третьей волне проекта "Команда креативных практик". Как сообщает АНО "Центр 800", проект нацелен на развитие и поддержку лучших инициатив в сфере креативных индустрий. Общий объем грантовой поддержки в этом году составляет 130 млн рублей.

Третий этап сбора заявок продлится до 7 июля включительно. Он будет направлен на работу с действующими культурными организациями и коллективами, которые ведут свою активную творческую деятельность не менее трех лет.

Творческие инициативы нижегородцев будут поддержаны по шести направлениям: гастрономия, мода, ремесло, кино, искусство и театр. Сумма поддержки может составить до 4 млн рублей.

Более подробную информацию можно найти на сайте креативных индустрий, где размещена вся необходимая информация и методические рекомендации по заполнению заявок. 

Ранее сообщалось, что  грантовую поддержку в 2023 году получили 36 креативных инициатив нижегородцев

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Конкурсы Креактивные индустрии
Поделиться:
Новости по теме
18 декабря 2023 14:18  [773] Грантовую поддержку в 2023 году получили 36 креативных инициатив нижегородцев
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph