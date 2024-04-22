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Общество

ННГУ и Аньхойский университет будут обмениваться студентами в рамках сотрудничества

25 апреля 2024 17:51  [48] Общество

Фото: Пресс-служба ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского и Аньхойский университет Китая подписали соглашение об академическом обмене студентами. Как сообщает пресс-служба вуза, документ о сотрудничестве подписали ректоры нижегородского и китайского вузов Олег Трофимов и Куан Гуанди в рамках международного форума "Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма".

Согласно сообщению, договор подписан на пять лет. В академическом обмене смогут участвовать студенты бакалавриата, магистратуры и аспирантуры вузов-партнёров. Каждый год в обе стороны будут направляться не больше пяти человек в летние и зимние школы, а также языковые курсы на срок не более 10 месяцев. Помимо этого, договор направлен на реализацию совместных научных исследований.

В российских вузах проходят обучение около 49 тысяч человек из КНР. В ННГУ учатся 70 китайских студентов. По словам ректора университета имени Н.И Лобачевского Олега Трофимова,  Аньхойский университет – один из лучших вузов Китайской Народной Республики, который ведет активную деятельность за рубежом. 

Также Олег Трофимов отметил, что нынешнее соглашение внесет вклад в укрепление побратимских связей между Хэфэем и Нижним Новгородом, а также открывает хорошие возможности для студентов ННГУ.В настоящее время ННГУ активно взаимодействует  с 14 вузами КНР. Кроме того, ННГУ является членом Ассоциации вузов “Волга-Янцзы” с момента основания.

Напомним, ранее сообщалось, что Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского подписал трёхстороннее соглашение о научном и образовательном сотрудничестве 

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Теги:
ННГУ Сотрудничество
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