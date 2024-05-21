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Культура и отдых

Известный стрит-арт с петухом уничтожили в Нижнем Новгороде

24 мая 2024 18:47  [62] Культура и отдых

Фото: Алексей Гурнянский

Нижний Новгород лишился одного из известных стрит-артов - петуха на стене двухэтажного здания в Городецком переулке. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил автор работы - известный нижегородский граффитчик-анималист Алексей Гурнянский (LexusOne).

Как рассказал художник, рисунок был создан в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода - летом 2021 года, и с тех пор стал очень популярным арт-объектом как среди местных жителей, так и среди туристов. Граффити входило в тематические маршруты нижегородских экскурсоводов, на его фоне часто фотографировались.

"На протяжении трёх лет люди не переставали им восхищаться - это было видно по отклику в соцсетях", - поделился автор.

Но 23 мая изображение было уничтожено: его перекрыли утеплителем по решению собственника здания.

О том, может ли появится на этом месте новый мурал, пока не известно: предложений художнику пока не поступало.

Напомним, Алексей LexusOne создал в Нижнем Новгороде масштабную серию анималистичных работ: нарисованные им глаза совы смотрят на съезжающих по Ванеевскому мосту, "Городские цветы" "растут" на съезде с метромоста, варакушка "поселилась" на стене двухэтажного производственного цеха в промзоне Нижегородского района, "загрузка" изображения двух птичек появилась на фасаде здания на Мещерском бульваре, 15-метровые цветы распустились в Щербинках, русские борзые и кот есть на улице Культуры в Сормовском районе, а колибри - в Верхних Печёрах.

Ранее мы рассказывали также о стрит-арте "Код-801", созданном в соавторстве с другими граффитчиками.

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Теги:
граффити Художник
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