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Общество

Движение к ИТ-лидерству. Что ждёт цифровизацию в Нижегородской области

05 июля 2024 16:51  [78] Общество

ИТ и инновации — приоритетные направления для развития Нижегородской области, благодаря чему она получила звание ИТ-хаба. В 2023 году по числу занятых в ИКТ-секторе регион вошел в топ-5 по России, по разработке ПО и экспорту ИКТ-услуг — в топ-3. И государство, и бизнес в регионе постепенно движутся к новой цифровой экономике.

В каких направлениях сегодня происходит активное цифровое развитие Нижегородской области, какие задачи и цели она ставит перед собой и как справляется с барьерами и вызовами, НИА "Нижний Новгород" рассказал Александр Гаврилов, директор по развитию продукта "Яндекс Магистрали".

Как развивается цифровизация в Нижегородской области

Высокие результаты в следовании федеральной стратегии цифрового развития Нижегородская область демонстрирует не первый год. В 2021 году Минцифры оценивало уровень цифровой зрелости российских регионов, принимая во внимание ситуацию в госуправлении, здравоохранении, развитии городской среды, образовании и транспортно-логистической отрасли. Нижегородская область вошла в список девяти регионов-лидеров, показавших самый высокий уровень цифровой зрелости.

Помимо этого по результатам за 2021 год Нижний Новгород занял 3 место в рейтинге цифровизации городского хозяйства "IQ городов" в категории "Крупнейшие города (от 1 млн человек)". Причем регион всего за год существенно улучшил свои результаты — по итогам 2020 года у него было девятое место. И в 2024 году Нижегородскую область выделили в шести номинациях премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства.

Из других значимых достижений, выраженных в цифрах, стоит отметить присутствие Нижегородской области в ТОП-10 регионов России по поддержке цифровизации бизнеса в 2022 году. А также вхождение в число регионов-лидеров, которые проводят масштабную работу для создания цифровой вертикали строительства в 2023 году. Для этого в Нижнем Новгороде разработано несколько крупных цифровых систем.

В частности, развивается ИСУП — Информационная система управления проектами. Это единый сервис, который переводит документы строительной отрасли в электронный формат, позволяет формировать сводную аналитику по проектам, автоматизирует управление ими и улучшает взаимодействие с подрядчиками.

Вместе с этим цифровые решения, которые принимает регион, улучшают и социальную сферу. На базе портала "Госуслуг" работает единое окно для онлайн-взаимодействия государства и граждан, запущена единая платформа для сбора жалоб и предложений, объединившая все сервисы обратной связи — включая горячую линию губернатора, область одной из первых запустила Центр управления регионом (ЦУР). А весной 2024 года в регионе появилась Карта жителя - универсальный ключ для всех социальных сервисов.

Применяются технологии и в транспортно-логистической отрасли. К концу 2024 года в Нижнем Новгороде должны запустить первый этап реализации ИТС (Интеллектуальной транспортной системы), работа над которой началась в 2021 году. На дорогах появляются "умные" светофоры, а также устанавливаются детекторы транспорта, запущен ситуационный центр. Цифровизация с каждым годом оказывает все большее влияние на логистику в регионе, поэтому Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области сегодня активно поддерживает внедрение нововведений, которые помогут компаниям автоматизировать процессы и снизить расходы.

В регионе проводятся масштабные мероприятия, посвященные цифровизации — как ЦИПР, Цифровая Индустрия Промышленной России. Это первая российская конференция для взаимодействия государства и бизнеса по вопросам цифровой экономики. В 2023 году в ЦИПР впервые участвовали представители ЮАР, Бразилии, Китая и Индии.

На ЦИПР подписывают соглашения для дальнейшего цифрового развития региона. А также область демонстрирует новые технологические решения в разных отраслях: от медицинского экзоскелета до информационной системы обеспечения градостроительной деятельности — её могут начать использовать и в других регионах по рекомендации Минстроя. На ЦИПР-2024 показали проект междисциплинарного НИИ нейроморфного ИИ для отечественной разработки технологий ИИ, основанных на работе мозга.

Кроме этого в Нижнем Новгороде проводится "Цифровая прокачка", где представители власти и эксперты обсуждают цифровое развитие области и тренды, а представители других регионов делятся своим опытом. В 2023 году мероприятие было посвящено "Умному городу" и "Управлению регионом на основе данных".

Цифровизация активно развивается в Нижегородской области в том числе благодаря поддержке губернатора, который видит в "цифре" перспективы для заводов и предприятий региона — нововведения, направленные на улучшения экономики. Руководство региона слышит запросы бизнеса, поэтому предлагает инновации. Такое внимание к цифровизации со стороны губернатора Нижегородской области вселяет уверенность в то, что она и дальше будет развивается в регионе, приводя все больше заводов и предприятий к единым стандартам.

Планы и перспективы региона в цифровизации

За последние 5 лет суммарный объем финансовой поддержки ИТ-отрасли в Нижегородской области превысил 770 млн рублей, как отмечал заместитель губернатора Егор Поляков на ЦИПР-2023. Причем большую часть этой суммы выделили в 2022 году, когда ИТ-отрасль получила 476 млн рублей. Для активной цифровизации региона созданы гранты на разработку ИТ-решений, доступна льготная ипотека для ИТ-специалистов под 3% годовых, применяются льготы по упрощенной системе налогообложения.

И в ближайшей перспективе власти Нижегородской области намерены продолжить активную поддержку цифровой трансформации региона. На 2023-2028 годызапланировано выделить на цифровизацию региона более 1,4 млрд рублей, которые предназначены для того, чтобы перевести в электронный вид больше половины муниципальных услуг, модернизировать компьютерную технику в администрации, повысить кибербезопасность административных ресурсов.

На уровне глобальных решений Нижнего Новгорода важно также отметить стремление в сторону цифровой доступности. В начале 2024 года правительство региона отметили благодарностью на круглом столе "Цифровая инклюзия: решения для каждого" за системный подход в решении задач цифровой инклюзии.

Одним из главных направлений цифрового движения Нижегородской области в ближайшие годы будет формирование ИТ-кадров и их привлечение. В первую очередь благодаря реализации проекта по созданию "Межвузовского ИТ-кампуса Неймарк", цель которого — объединить образование, науку и технологический бизнес.

"Неймарк" должен стать кампусом мирового уровня и стать площадкой для подготовки полного спектра специалистов для ИТ-компаний. В отличие от других научных городков, "Неймарк" будет находиться в центре Нижнего Новгорода, а не на окраине. Инвестиции в проект оценены в 41 млрд рублей, почти половина этой суммы (19,3 млрд) обеспечена федеральным грантом.

Общая площадь всех объектов превысит 200 тысяч кв. метров, кампус сможет принять около 7 тысяч студентов, обучающихся цифровым профессиям, и предложить им 5 451 мест для проживания. Ежегодно из "Неймарка" будут выпускаться 1 425 человек. В кампусе реализуют систему непрерывного образования в сотрудничестве с крупными технологическими компаниями и вузами, а образовательную модель построят по принципу конструктора. На единый базовый блок учащийся сможет сам надстраивать нужные блоки, формируя свой индивидуальный путь.

Учиться здесь смогут не только студенты: в ИТ-Академию принимают школьников 13-17 лет для обучения актуальным навыкам в ИТ. Также запланирована программа поддержки и профессиональной переподготовки учителей, курсы-интенсивы дополнительного образования. Сейчас проект находится на этапе строительства, первые общежития по плану должны быть сданы в марте 2025 года. А полное завершение проекта ожидается к концу 2026 года.

Помимо этого Нижегородская область привлекает ИТ-специалистов со всей страны: на ЦИПР-2024 был представлен новый портал "Добро пожаловать!", который должен помочь им с переездом и адаптацией. Проект разработан совместно АНО "Горький Тех" и АНО "Ока". На портале можно получить персональный план переезда, найти ответы на вопросы, связанные с этим — выбрать район, найти условный садик для ребенка. Также на портале доступен консьерж-сервис.

С какими сложностями регион сталкивается в процессе цифровизации

Глобальных проблем и барьеров для цифрового развития у Нижегородской области нет. Региональные власти провели огромную работу по перестройке процессов во всех сферах жизни — как социальной, так и государственной, по внедрению новых инструментов и технологий. А также прикладывают большие усилия для поиска и применения новых практик, поддержки цифрового развития бизнеса.

Сам бизнес тоже активно подключается к инициативам властей, понимает и принимает значимость цифровизации для оптимизации своей экономики, повышения производительности и эффективности труда. Нижегородская область вошла в пятерку лидеров по числу регистраций на платформе цифровых решений "Эффективность.рф", запущенной для поддержки компаниям на пути к цифровизации.

На данный момент основные сложности, с которыми сталкивается Нижегородская область — те же, что характерны и для других регионов России. В первую очередь это кадровый вопрос, дефицит ИТ-специалистов, особенно многопрофильных: например, способных работать с технологиями в медицине или в промышленности. Поэтому сегодня Нижегородская область делает большой фокус на привлечении и выращивании кадров, и это должно принести свои плоды со временем.

Кроме того, темпы цифровизации тормозит человеческий фактор — недоверие людей к технологиям, страх, что ИИ, нейросети, роботизация и другие инструменты заменят живых сотрудников, сократят количество доступных рабочих мест. Этот вопрос требует времени и повышения информирования людей о том, как именно технологии могут существовать с живыми сотрудниками и какую пользу могут им принести. По мере повышения осведомленности, со временем, человеческий фактор будет ослабевать.

Среди других сложностей нужно отметить сроки внедрения новых систем и ИТ-решений — это замедляет цифровое развитие, а также растущий риск киберугроз: это требует от бизнеса осторожнее подходить к цифровизации и закладывать больше ресурсов на защиту. Все эти моменты действительно непростые, но они решаемые — просто необходимо время и ресурсы.

Подводя итог, стоит сказать, что Нижегородская область — один из активно цифровизирующихся регионов на разных уровнях, а также регион с большим технологическим потенциалом, как отмечали участники ЦИПР-2023. Область ставит перед собой цель стать одним из крупнейших ИТ-хабов России, и хотя на этом пути возникают барьеры и вызовы, и у властей, и у бизнеса есть все шансы дойти до этой цели.

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Теги:
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