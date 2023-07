Стратсессия "Цифровая прокачка региона" проходит в Нижнем Новгороде 20-21 июля Общество

20 июля в Нижнем Новгороде стартовала стратегическая сессия "Цифровая прокачка региона" по теме "Умный город" и "Управление регионом на основе данных". Для дальнейшего развития Нижегородской области планируют увеличивать число технических специалистов IT индустрии.

Встреча организована АНО "Цифровая экономика" и региональным правительством при поддержке Министерства строительства и ЖКХ РФ. На одной площадке собрались представители разных регионов и бизнеса: Санкт-Петербург, Москва, Липецк, Якутия, Калуга, "Русатом инфраструктурные решения", DIS Group, "Меркатор Холдинг", VK, Ростелеком, Билайн, Мегафон. В ходе встречи обсуждались стратегии цифровой трансформации, точки роста регионов и инновационные решения.

Участников дискуссии приветствовал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и строительства РФ Константин Михайлюк.

"Основной источник цифровизации в стране – ваши достижения. Ни один проект никогда не получится реализовать, если государство и региональная власть не займутся одним и тем же вопросом. Сегодня вы сможете обогатиться общим опытом, расскажете не только про свои победы, но и про свои неудачи, что не менее важно, чем истории успеха. Откровенность, готовность обмениваться мнениями – самое большое достижение таких платформ. Мое пожелание сегодня – будьте открытыми для друг друга, не бойтесь. Давайте доверять друг другу, только так мы сможем сделать что-то совместное", - сказал он.

В начале пленарной сессии эксперты обратили внимание на цифровое развитие Нижегородской области, которая вошла в топ-3 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, топ-3 регионов России по развитию индустрии и разработки ПО, топ-5 регионов по внедрению и использованию ИИ, топ-20 регионов региональных руководителей цифровой трансформации. Кроме этого, в области планируют реализовать многие проекты, направленные на выпуск специалистов IT сферы: Школа для одаренных детей им. Минина на Бору, "Школа 800", межвузовский IT кампус.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова, сейчас важно делать упор на технические специальности.

"Технологические лидеры с нашего рынка ушли, и мы вынуждены искать иные источники развития IT индустрии. Ключевой структурой для этого является, конечно же, образование. Нам нужно в него инвестировать, и регион этим занимается, - подчеркнул Егор Поляков. - В отличие от других отраслей в IT доля выручки от товарной стоимости выше. Поэтому для экономики IT индустрия крайне перспективна".

Высокий прогресс Нижегородской области подтверждает и индекс IQ – значение уровня цифровой трансформации городского хозяйства. В Нижнем Новгороде он достиг высоких показателей – 88,26. При этом начальник отдела взаимодействия с регионами ведомственного проекта "Умный город" Екатерина Баранова подчеркнула, что IQ индекс призван еще и для того, чтобы отслеживать динамику городов и устранять цифровое неравенство среди регионов.

Все проекты "Цифровой прокачки" направлены на улучшение качества жизни граждан.

"Главным ключевым принципом умного города является ориентация на человека", - поделился своим выводом заместитель руководителя рабочей группы Минстроительства и ЖКХ по реализации проекта цифровизации городского хозяйства "Умный город" Анатолий Курманов. По его словам, цифра – не самоцель, а инструмент для будущего прогресса и развития регионов.

"Цифровая прокачка региона" в Нижнем Новгороде будет проходить с 20 по 21 июля и по ее итогам, как надеются участники, будут запущены новые партнерства и проекты.