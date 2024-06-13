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Общество

НОИЦ награждён памятной медалью выставки "Россия"

06 июля 2024 17:27  [36] Общество
фото: Александр Воложанин

фото: Александр Воложанин

НОИЦ награждён памятной медалью выставки "Россия". 6 июля на ВДНХ в Москве состоялась торжественная церемония закрытия международной выставки-форума.

В рамках мероприятия были отмечены СМИ и пресс-службы, участвовавшие в освещении форума. Медиагруппа Нижегородского областного информационного центра удостоена памятной медали выставки "Россия". Её получили директор НОИЦ Наталья Родионова и начальник управления по развитию СМИ и спецпроектам медиагруппы Алёна Соловьёва.

За время работы выставки в эфир вышло более 3,6 тыс. материалов, а в соцсетях было опубликовано больше 50 млрд постов.

Завершится церемония закрытия выставки "Россия" праздничным концертом на ВДНХ.

Напомним, 4 июля на Международной выставке-форуме "Россия" встретили 18-миллионного посетителя.

В частности, стенд Нижегородской области посетили более 500 тыс. человек.

Здесь были представлены стеклянные ёлочные игрушки "Ариэль", Городецкий пряник, матрешки, Лаврентьевская летопись. Также Нижегородская область презентовала приложение "ПроРодинки", а также слуховой аппарат из современных фотополимеров, полностью сделанный из отечественных компонентов и др.

26 ноября состоялся день Нижегородской области на выставке-форуме "Россия": прошли лекции о столице Приволжья и мастер-классы по народным художественным промыслам.

СПРАВКА
Медиагруппа НОИЦ — крупнейшее объединение печатных и электронных СМИ в Нижегородской области. В медиагруппу входят более 15 средств массовой информации и новых медиа. Благодаря уникальному формату каждого СМИ, издания НОИЦ обеспечивают максимальный охват самой разной аудитории. Еженедельный охват — более 1,5 млн просмотров контента. Здесь работают более 80 профессиональных журналистов, фотографов и дизайнеров.

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