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Общество

Евгений Семенов: "Опыт инициативного бюджетирования трудно недооценить"

13 сентября 2024 10:27  [99] Общество

В Нижегородской области стартовал ежегодный Губернаторский проект инициативного бюджетирования "Вам решать!". С 11 сентября начался прием заявок, реализация которых запланирована на 2025 год. В следующем году на финансовую поддержку проектов-победителей выделено 1 млрд 200 млн рублей.

Евгений Семенов, заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества:

"Опыт инициативного бюджетирования или, как его еще принято называть во всем мире, партисипаторного бюджетирования, трудно недооценить. С тех пор, как эта модель впервые была апробирована в бразильском городе Порту-Алегри, прошло уже четверть века. За это время метод распределения бюджета на нужды жителей при непосредственном активном участии самих жителей завоевал огромное количество сторонников и распространился по всему миру. 

Этот метод несколько лет назад был экспортирован в Россию и с успехом прижился здесь. Сегодня в нашей стране инициативное бюджетирование (в различных его модификациях) используют очень многие регионы, и распространение его продолжается.

У метода инициативного бюджетирования есть несколько ярких преимуществ. Во-первых, средства бюджета здесь всегда распределяются при помощи публичных процедур – открыто и при последующем контроле большого числа жителей. 

Во-вторых, этот метод позволяет включить в число участников бюджетного процесса не только активистов-общественников, но и те группы населения, которые, как правило, избегают участия в работе местного самоуправления. 

Транспарентность и инклюзивность метода партисипаторного бюджетирования способствует росту уважения к структурам власти. Принято считать, что методы инициативного бюджетирования – это эффективный практический инструмент прямой демократии, при которой граждане лично и непосредственно участвуют в политических процессах, влияющих на их жизнь, а не посредством избранных представителей. И это только политические эффекты метода…"

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Теги:
Благоустройство Вам решать! Евгений Семенов
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