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Экономика

"Лучший HR-проект" представили в рамках форума "Лидеры инвестиций"

19 сентября 2024 16:15  [131] Экономика

Фото: Пресс-служба АО "Теплоэнерго"

АО "Нижегородский водоканал" в рамках второго межрегионального бизнес-форума "Лидеры инвестиций" на Нижегородской Ярмарке было удостоено награды в специальной номинации "Лучший HR-проект" за проведение кросс-функциональной стажировки для молодых кадров.  Награду предприятию вручил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках проекта специалисты управления по работе с персоналом АО "Теплоэнерго" - управляющей организации АО "Нижегородский водоканал", совместно с проектным офисом и руководителями структурных подразделений предприятия разработали и внедрили новую концепцию стажировки и адаптации молодёжи, которая включает знакомство с основными процессами работы Нижегородского водоканала и совместную работу будущих специалистов с опытными наставниками. После окончания кросс-функциональной стажировки 42 студента успешно защитили свои проекты, идеи из которых сейчас реализуются на предприятии в рамках повышения производительности труда и производственной эффективности. 13 человек из первой группы студентов уже являются работниками АО "Нижегородский водоканал". Реализация данного проекта помогла повысить интерес молодых специалистов к отрасли и привлечь ведущие образовательные организации к вопросу подготовки кадров ЖКХ, а предприятие получает новых молодых специалистов и снижает количество вакантных ставок и кадровый дефицит.

Напомним, форум "Лидеры инвестиций" проходит на Нижегородской ярмарке второй год подряд. В этом году в нём приняли участие более 1000 человек: представителей компаний-инвесторов, органов власти, консалтинговых и других организаций. Организаторами мероприятия выступили правительство Нижегородской области, министерство экономического развития и инвестиций и Корпорация развития региона.

В течение дня состоялось четыре сессии, на которых участники обсудили вопросы промышленной кооперации, кадровую политику, логистику и экологические особенности ведения промышленной деятельности.

Ранее сообщалось, что более 1000 представителей бизнеса посетили форум "Лидеры инвестиций" в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Награды Теплоэнерго
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