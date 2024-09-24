Городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний"
Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября
Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
Народное голосование за лучших нижегородских участковых
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
24 сентября 2024 18:40  [97] Глеб Никитин: "Мы будем усиливать поддержку наших экспортеров"
24 сентября 2024 13:36  [200] Ассоциация МСУ начала обсуждения проекта закона о местном самоуправлении
20 сентября 2024 19:03  [1206] Эксперт-мониторинг событий с 6 по 20 сентября 2024 года от АНО "Минин-центр"
20 сентября 2024 18:29  [724] Евгений Люлин награжден Почетной грамотой президента России
20 сентября 2024 17:02  [705] "Т Плюс" представила женский образ в энергетике на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге
20 сентября 2024 10:42  [885] Всероссийский проект "Обучающие экспедиции" для управленцев стартует в Нижегородской области 22 сентября
20 сентября 2024 10:09  [588] "Единая Россия" провела первый Совет первичных отделений партии
18 сентября 2024 17:57  [599] Евразийский женский форум открылся в Санкт-Петербурге
18 сентября 2024 13:50  [713] Заседание Рабочей группы БРИКС по ИКТ и ВВС пройдёт в Нижнем Новгороде
17 сентября 2024 12:47  [457] Численность армии в России будет увеличена
Политика

Глеб Никитин: "Мы будем усиливать поддержку наших экспортеров"

24 сентября 2024 18:40  [97] Политика

Фото: пресс-служба Госсовета РФ

В Москве 24 сентября состоялся семинар-совещание по подготовке к заседанию президиума Государственного Совета РФ "О развитии экспорта". В нем приняли участие помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин, заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин, первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, представители Правительства РФ, главы регионов, руководители государственных корпораций.

В приветственном слове Алексей Дюмин отметил, что экспорт, в первую очередь несырьевой неэнергетической продукции, – это стратегический ресурс развития, ключ к экономическому и технологическому суверенитету страны.

"Без развития экспорта и международной кооперации мы не достигнем ни экономического суверенитета, ни технологического лидерства. Именно на это нацелен новый нацпроект, который сейчас разрабатывается с участием профильной комиссии Госсовета. Мы должны обеспечить стабильный рост производства, поступлений в бюджеты и в итоге – повышение доходов и благосостояния граждан", - сказал помощник президента РФ.

Алексей Дюмин подчеркнул, что определяющая роль в достижении этих целей принадлежит регионам. В каждом субъекте федерации есть свой экспортный потенциал. И его реализация будет серьёзным подспорьем для развития экономики региона, обеспечит его бюджетную устойчивость.

Вероника Никишина в своем докладе сделала акцент на необходимости координации и консолидации действий федерального правительства и региональных органов власти при реализации мер по поддержке экспорта. Также она отметила важность инструмента по продвижению российской продукции за рубежом под брендом "Сделано в России", который разрабатывается в рамках нового нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

"Повышение узнаваемости российской продукции и российских экспортеров на приоритетных рынках – одна из ключевых задач, которую надо решать для устойчивого роста экспорта", - подчеркнула руководитель РЭЦ.

В рамках семинара-совещания Глеб Никитин возглавил группу по теме "Система инструментов государственной поддержки экспорта".

"Мы будем усиливать поддержку наших экспортеров. Сейчас гораздо больше оснований сотрудничать с дружественными странами. Экономика этих стран растет гораздо быстрее, чем в целом мировая экономика, и те ниши, которые мы можем там занять, растут. Уверен, что в конечном итоге благодаря выработанным мерам нового национального проекта Россия подтвердит и укрепит свой экспортный потенциал, он станет драйвером развития экономики в целом", - отметил Глеб Никитин.

Участники семинара-совещания обсудили основные задачи по развитию экспорта, стоящие перед федеральными и региональными органами власти. В том числе обсуждалось повышение роли регионов в реализации государственной политики по поддержке экспорта, в достижении национальных целей, связанных с формированием устойчивых партнёрских сетей с дружественными странами, расширением технологической кооперации, обеспечением удобной и доступной логистики, освоением новых рынков.

В формате круглых столов участники рассмотрели различные направления и механизмы развития экспорта: торговую политику, инструменты поддержки экспорта, продвижение российской продукции и брендов, логистику, инфраструктуру, межрегиональное сотрудничество.

25 сентября на заседании президиума Госсовета "О развитии экспорта" решения, выработанные в ходе семинара-совещания, будут представлены президенту РФ Владимиру Путину.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин экономика Экспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Выставка собак и кошек Зоомир-2024 в Нижнем Новгороде
24 сентября 2024 11:45Выставка собак и кошек "Зоомир-2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph