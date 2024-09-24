Глеб Никитин: "Мы будем усиливать поддержку наших экспортеров" Политика

Фото: пресс-служба Госсовета РФ

В Москве 24 сентября состоялся семинар-совещание по подготовке к заседанию президиума Государственного Совета РФ "О развитии экспорта". В нем приняли участие помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин, заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин, первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр экономического развития Максим Решетников, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, представители Правительства РФ, главы регионов, руководители государственных корпораций.

В приветственном слове Алексей Дюмин отметил, что экспорт, в первую очередь несырьевой неэнергетической продукции, – это стратегический ресурс развития, ключ к экономическому и технологическому суверенитету страны.

"Без развития экспорта и международной кооперации мы не достигнем ни экономического суверенитета, ни технологического лидерства. Именно на это нацелен новый нацпроект, который сейчас разрабатывается с участием профильной комиссии Госсовета. Мы должны обеспечить стабильный рост производства, поступлений в бюджеты и в итоге – повышение доходов и благосостояния граждан", - сказал помощник президента РФ.

Алексей Дюмин подчеркнул, что определяющая роль в достижении этих целей принадлежит регионам. В каждом субъекте федерации есть свой экспортный потенциал. И его реализация будет серьёзным подспорьем для развития экономики региона, обеспечит его бюджетную устойчивость.

Вероника Никишина в своем докладе сделала акцент на необходимости координации и консолидации действий федерального правительства и региональных органов власти при реализации мер по поддержке экспорта. Также она отметила важность инструмента по продвижению российской продукции за рубежом под брендом "Сделано в России", который разрабатывается в рамках нового нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

"Повышение узнаваемости российской продукции и российских экспортеров на приоритетных рынках – одна из ключевых задач, которую надо решать для устойчивого роста экспорта", - подчеркнула руководитель РЭЦ.

В рамках семинара-совещания Глеб Никитин возглавил группу по теме "Система инструментов государственной поддержки экспорта".

"Мы будем усиливать поддержку наших экспортеров. Сейчас гораздо больше оснований сотрудничать с дружественными странами. Экономика этих стран растет гораздо быстрее, чем в целом мировая экономика, и те ниши, которые мы можем там занять, растут. Уверен, что в конечном итоге благодаря выработанным мерам нового национального проекта Россия подтвердит и укрепит свой экспортный потенциал, он станет драйвером развития экономики в целом", - отметил Глеб Никитин.

Участники семинара-совещания обсудили основные задачи по развитию экспорта, стоящие перед федеральными и региональными органами власти. В том числе обсуждалось повышение роли регионов в реализации государственной политики по поддержке экспорта, в достижении национальных целей, связанных с формированием устойчивых партнёрских сетей с дружественными странами, расширением технологической кооперации, обеспечением удобной и доступной логистики, освоением новых рынков.

В формате круглых столов участники рассмотрели различные направления и механизмы развития экспорта: торговую политику, инструменты поддержки экспорта, продвижение российской продукции и брендов, логистику, инфраструктуру, межрегиональное сотрудничество.

25 сентября на заседании президиума Госсовета "О развитии экспорта" решения, выработанные в ходе семинара-совещания, будут представлены президенту РФ Владимиру Путину.